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Давать возможность зарабатывать: Михаил Русый призвал рационально использовать вузовские разработки

17 февраля 2017 17:48
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Новости Беларуси. Потенциал молодых специалистов необходимо использовать рационально, а инновационные разработки должны приносить прибыль, уверен вице-премьер Михаил Русый. О качестве подготовки кадров 17 февраля говорили в Белорусском технологическом университете.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Вузовская наука не отстает и ничем не отличается (может, где-то более приземленная) от академической. Поэтому мы должны рационально, разумно использовать потенциал этих людей. И давать им возможность зарабатывать.

Есть разработка – применили – получайте деньги.

Белорусский технологический университет – крупный научный центр. Ежегодно вуз представляет около 300 новых разработок в области нефтехимии, микробиологии, информационных технологий, лесной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Налажено сотрудничество с зарубежными институтами в сфере ядерных исследований.

# Экономика # Высшее образование в Беларуси # Михаил Русый

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