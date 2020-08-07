«Просто стараюсь ответственно подходить к работе». Комбайнёр из Гродненской области установил абсолютный рекорд жатвы

Новости Беларуси. Абсолютный рекорд жатвы 7 августа установлен в Гродненской области. Впервые за всю историю западного региона комбайнер намолотил 5 000 тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Абсолютный рекорд жатвы 7 августа установлен в Гродненской области. Впервые за всю историю западного региона комбайнер намолотил 5 000 тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Росеник из сельхозпредприятия имени Кремко принимает заслуженные поздравления прямо в поле. Для хлебороба это уже 15-я уборочная. Он и раньше всегда был в лидерах жатвы, но личный рекорд по намолоту достигал около 4 000 тонн зерна.
В 2020 году сошлись все условия для лучшего результата: новый комбайн, трудолюбивый работник и самая высокая за последние годы урожайность – только озимого ячменя здесь убирают 99 центнеров с гектара.
Андрей Росеник установил и новый рекорд в хозяйстве по дневному намолоту на одного комбайнера и первым в стране отправил в бункер 5 000 тонн зерна.
Андрей Росеник, комбайнер производственного кооператива имени В. И. Кремко:
Я просто стараюсь ответственно подходить к своей работе. И с детства к комбайну привязан, потому что и папа работал на нем, еще даже на таком, который без кабины, с четырьмя штырями и брезентом наверху. Я даже на нем катался, когда, помню, маленький был.
Борис Козелков, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:
Это вдохновляет. Когда сегодня мы видим, какие сегодня возможны результаты, это настраивает и руководителей сельхозпредприятий оснащать достойной техникой свои предприятия и добиваться хорошей урожайности. И, конечно, кто находится за рулем этих комбайнов, они тоже должны ориентироваться на лучшие показатели.
Только в Гродненской области на страде задействовано около 9 000 человек, среди них много и молодых специалистов – 130 молодежных экипажей, полторы сотни молодых водителей.
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