«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе

Новости Беларуси. Аграрии-рекордсмены. Первый в стране экипаж-двухтысячник, который отличился намолотом на жатве – 2020, поздравили в Клецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас у аграриев напряженная пора. Дорога каждая минута. Чествовали триумфаторов хлебной нивы прямо в поле.

К слову, это уже второй повод вот так собраться: чуть больше недели назад агротандем из сельхозпредприятия «Кухчицы» старшего комбайнера Сергея Янучка и его помощника Виктора Жуковского поздравляли за первую 1000 «золотого урожая». 30-я уборочная и звание экипажа-тысячника. Как белорусские аграрии добиваются успеха, рассказывают они сами

Дуэт хлеборобов работает в команде уже 18 лет. Слаженность в действиях, высокая культура земледелия и внедрение прогрессивных технологий – слагаемые успеха.

Сергей Янучок, старший комбайнер сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Хороший урожай. Работаем. Погода позволяет работать. От урожая все зависит. Зашел, первый бункер набрал. И хочется все больше и больше набирать, чтобы без поломок машина шла.

Виктор Жуковский, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Конечно, приятно, что, во-первых, цели достигнуты. Во-вторых, приятно, что поддержка есть. Я чувствую гордость, что мы убираем хлеб.