«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе
Новости Беларуси. Аграрии-рекордсмены. Первый в стране экипаж-двухтысячник, который отличился намолотом на жатве – 2020, поздравили в Клецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас у аграриев напряженная пора. Дорога каждая минута. Чествовали триумфаторов хлебной нивы прямо в поле.
К слову, это уже второй повод вот так собраться: чуть больше недели назад агротандем из сельхозпредприятия «Кухчицы» старшего комбайнера Сергея Янучка и его помощника Виктора Жуковского поздравляли за первую 1000 «золотого урожая».
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Дуэт хлеборобов работает в команде уже 18 лет. Слаженность в действиях, высокая культура земледелия и внедрение прогрессивных технологий – слагаемые успеха.
Сергей Янучок, старший комбайнер сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Хороший урожай. Работаем. Погода позволяет работать. От урожая все зависит. Зашел, первый бункер набрал. И хочется все больше и больше набирать, чтобы без поломок машина шла.
Виктор Жуковский, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Конечно, приятно, что, во-первых, цели достигнуты. Во-вторых, приятно, что поддержка есть. Я чувствую гордость, что мы убираем хлеб.
Сельхозпредприятие «Кухчицы» входит в пятерку лучших в области. Средняя урожайность здесь – 70 центнеров с гектара. В целом же столичный регион один из лидеров по вкладу в общий каравай. Здесь в 2020 году планируют собрать 1 миллион 800 тысяч тонн зерна.