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«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе

27 июля 2020 07:12
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Новости Беларуси. Аграрии-рекордсмены. Первый в стране экипаж-двухтысячник, который отличился намолотом на жатве – 2020, поздравили в Клецком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас у аграриев напряженная пора. Дорога каждая минута. Чествовали триумфаторов хлебной нивы прямо в поле.

«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе-1

«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе-3

К слову, это уже второй повод вот так собраться: чуть больше недели назад агротандем из сельхозпредприятия «Кухчицы» старшего комбайнера Сергея Янучка и его помощника Виктора Жуковского поздравляли за первую 1000 «золотого урожая».

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«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе-6

Дуэт хлеборобов работает в команде уже 18 лет. Слаженность в действиях, высокая культура земледелия и внедрение прогрессивных технологий – слагаемые успеха.

«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе-9

«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе-11

Сергей Янучок, старший комбайнер сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Хороший урожай. Работаем. Погода позволяет работать. От урожая все зависит. Зашел, первый бункер набрал. И хочется все больше и больше набирать, чтобы без поломок машина шла.

«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе-14

Виктор Жуковский, помощник комбайнера сельхозпредприятия «Кухчицы»:
Конечно, приятно, что, во-первых, цели достигнуты. Во-вторых, приятно, что поддержка есть. Я чувствую гордость, что мы убираем хлеб.

«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе-17

«Чувствую гордость, что мы убираем хлеб». Первый в стране экипаж-двухтысячник прямо в поле поздравили в Клецком районе-19

Сельхозпредприятие «Кухчицы» входит в пятерку лучших в области. Средняя урожайность здесь – 70 центнеров с гектара. В целом же столичный регион один из лидеров по вкладу в общий каравай. Здесь в 2020 году планируют собрать 1 миллион 800 тысяч тонн зерна.

# Уборочная кампания # общество # Сергей Янучок # Виктор Жуковский # Фотофакт

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