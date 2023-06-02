ЕАБР прогнозирует рост белорусской экономики на 2,2% по итогам года

Аналитики Евразийского банка развития улучшили прогноз на этот год. Белорусская экономика вырастет на 2,2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская экономика уже демонстрирует восстановительный рост в условиях адаптации к введенным ограничениям. По оценкам экспертов, значительную поддержку росту ВВП до конца года окажет дальнейшее восстановление внутреннего спроса на фоне смягчения монетарной политики и роста бюджетных расходов, а также налаживание новых цепочек сбыта белорусской продукции. В ближайшие два года, по оценкам экспертов банка, ВВП страны будет расти темпами не ниже 1 % в год.