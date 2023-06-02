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ЕАБР прогнозирует рост белорусской экономики на 2,2% по итогам года

02 июня 2023 17:06
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Аналитики Евразийского банка развития улучшили прогноз на этот год. Белорусская экономика вырастет на 2,2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕАБР прогнозирует рост белорусской экономики на 2,2% по итогам года-1

Белорусская экономика уже демонстрирует восстановительный рост в условиях адаптации к введенным ограничениям. По оценкам экспертов, значительную поддержку росту ВВП до конца года окажет дальнейшее восстановление внутреннего спроса на фоне смягчения монетарной политики и роста бюджетных расходов, а также налаживание новых цепочек сбыта белорусской продукции. В ближайшие два года, по оценкам экспертов банка, ВВП страны будет расти темпами не ниже 1 % в год.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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