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Производство зерноуборочных комбайнов в Беларуси вырастет в 1,5 раза

31 июля 2023 17:02
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Новости Беларуси. В 1,5 раза вырастет производство зерноуборочных комбайнов по итогам года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производство зерноуборочных комбайнов в Беларуси вырастет в 1,5 раза-1

С конвейера должно сойти около 3 тысяч единиц техники. Это связано с растущим спросом на внутреннем и внешних рынках. Процесс оснащения хозяйств машинами идет непрерывно. В 2023 году стоит задача произвести и отправить в поля страны не менее 100 зерноуборочных комбайнов для каждой области, то есть парк обновится минимум на 600 единиц. Кроме Беларуси, наши комбайны работают в Аргентине, Болгарии, Бразилии, Казахстане, Китае, России, Румынии, Сербии, Словакии, Украины, Чехии и других странах.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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