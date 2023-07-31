Производство зерноуборочных комбайнов в Беларуси вырастет в 1,5 раза

Новости Беларуси. В 1,5 раза вырастет производство зерноуборочных комбайнов по итогам года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С конвейера должно сойти около 3 тысяч единиц техники. Это связано с растущим спросом на внутреннем и внешних рынках. Процесс оснащения хозяйств машинами идет непрерывно. В 2023 году стоит задача произвести и отправить в поля страны не менее 100 зерноуборочных комбайнов для каждой области, то есть парк обновится минимум на 600 единиц. Кроме Беларуси, наши комбайны работают в Аргентине, Болгарии, Бразилии, Казахстане, Китае, России, Румынии, Сербии, Словакии, Украины, Чехии и других странах.