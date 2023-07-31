Жатва-2023 в Беларуси: уже убрано более 22% площадей с зерновыми и зернобобовыми

Новости Беларуси. Свыше 22 % площадей с зерновыми и зернобобовыми убрано в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На утро 31 июля с учетом рапса в республиканском каравае было уже более 2 миллионов тонн зерна.

Урожайность на уровне – с гектара собирают почти 36 центнеров. По словам экспертов, показатели продуктивности зернового поля в сравнении с рекордным 2022-м ниже всего на 10 %. Хлеборобы взяли хороший темп, и, если в планы не вмешается погода, госзаказ будет выполнен в полном объеме и в срок. Впрочем, скорость для страды не главное. Основная задача аграриев – сохранить урожай, от которого зависят продовольственная безопасность и экономика. На это ориентировал Александр Лукашенко, отмечая, что воевать лучше в поле, чем с оружием в руках.