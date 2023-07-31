Минэкономики: инвестпроекты в регионах активно развиваются

Новости Беларуси. Реализация проектов в рамках программы «Один район – один проект» идет с опережением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Министерства экономики, за полгода освоено на 12 % больше от запланированного объема инвестиций. С учетом специализации регионов и их потенциала был сформирован перечень из 129 инвестиционных проектов. Районы настолько активно включились в работу, что список пришлось расширить: теперь в нем 156 производственных инициатив, благодаря которым в регионах появится более 9 тысяч новых рабочих мест.