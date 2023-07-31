Новости экономики за 31.07.2023

Новости Беларуси. В стране растет производство зерноуборочной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В каких комбайнах нуждаемся сами, а что будем поставлять на экспорт? Бизнес продолжает замещать кредиты, полученные в долларах и евро на российскую и белорусскую валюту. Хватит ли на всех рублей? И когда будет введен в промышленную эксплуатацию второй энергоблок Белорусской АЭС?

Первый миллиард киловатт-часов электроэнергии выработал второй блок Белорусской АЭС. По словам экспертов, это значимый производственный результат в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации. Напомним, в сеть технологический комплекс включили меньше месяца назад, 10 июля. В данный момент на энергоблоке продолжается реализация этапной программы. Он хорошо показал себя в работе на разных уровнях мощности: 50 %, 75 %, 90 % и 100 %. Специалисты тестируют системы и оборудование, в ближайшее время запланированы разгрузка с отключением от сети. Отметим, после того, как второй энергоблок станции будет введен в промышленную эксплуатацию, БелАЭС сможет вырабатывать около 18,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Это позволит ежегодно замещать порядка 4,5 миллиарда кубометров природного газа.

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