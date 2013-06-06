Около 50 млрд. рублей планируется направить в Минске в 2013 году на поддержку предпринимательства

Новости Беларуси. Около 50 миллиардов рублей планируется направить в Минске в текущем году на поддержку предпринимательства.

Большую часть средств направят на льготное кредитование. В частности, на закупку оборудования и модернизацию производств.

Сегодня, 6 июня, председатель Мингорисполкома посетил молодежный бизнес-инкубатор. Когда-то центр предпринимательства включал несколько компаний и размещался на одном этаже. Сегодня же под одной крышей работают более 130 частных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Римма Епур, генеральный директор КУП «Молодежная социальная служба»:

Безусловно, самое главное чудо – это наша молодежь. Это наши талантливые предприниматели, активные, улыбающиеся, которые живут, которые хотят зарабатывать. Принцип один. Если государство получает налоги от этого, и ребята зарабатывают прибыль, значит, это тренд, значит, это перспективно, значит, это важно для города, для страны и для них.