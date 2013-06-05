Специалисты разрабатывают критерии для определения успешности развития страны в социально-экономической плане

Новости Беларуси. Что такое прогресс в обществе и экономике? И как его измерить? Об этом сегодня в Минске говорили эксперты - представители высших органов финансового контроля стран Содружества.

Специалисты разрабатывают критерии, по которым можно будет определить, насколько успешно развивается страна в социально-экономической плане. Это особенно актуально при создании Евразийского экономического союза.

По мнению экспертов, один из главных показателей удачного развития страны - хорошая работа аграрного сектора и высокое качество продуктов питания. Поэтому после окончания встречи, участники посетили выставку «Белагро».

Александр Пискунов, аудитор Счетной палаты Российской Федерации:

В Москве я предпочитаю покупать продукты, сделанные в Беларуси. Что для меня особенно интересно при посещении выставки — это то, как видит себя Беларусь в отношении генномодифицированных растений и животных. Сейчас идет жесточайшая борьба Европы и Америке. Европейцы не пускают генномодифицированные продукты сюда, американцы в ВТО пытаются судиться: докажите, что они вредные. При этом объясните, почему у вас 70% аллергиков. В Беларуси одно из самых жестких законодательств по отношению к ГМО.