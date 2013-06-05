Михаил Мясникович ознакомился с ходом модернизации производства предприятия точного машиностроения «Планар»

Новости Беларуси. Космическая тема звучала сегодня на предприятии точного машиностроения «Планар» — здесь производят оборудование, в том числе, и для космических исследований.

Глава правительства Михаил Мясникович ознакомился с ходом модернизации производства и освоением новых видов продукции.

Говорили и о подготовке кадров для высокотехнологичных предприятий. Вплоть до создания кафедр на производстве. Обсудили и вопросы освоения новых рынков сбыта.

Сегодня «Планар» поставляет продукцию в 15 стран. А для микроэлектроники здесь производят оборудование, которому нет аналогов в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Чижик, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Вся продукция, которая здесь выпускается, высокотехнологичная, очень сложная, дорогостоящая. Мы должны гордиться, что у нас живы такие технологии и что мы можем производить такую продукцию. Хотелось бы, чтобы эта отрасль разрасталась, чтобы таких примеров больше было. Конечно, я представляю науку, и участие ученых должно быть более активным.