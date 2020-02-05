Проект указа об ипотеке готов и будет внесён на рассмотрение Президента Беларуси

Новости Беларуси. Проект указа об ипотеке готов и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске появится новый жилой квартал: где и когда построят?

5 февраля стало известно, что документ уже согласован со всеми заинтересованными сторонами и проходит необходимые экспертизы.