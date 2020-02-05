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Проект указа об ипотеке готов и будет внесён на рассмотрение Президента Беларуси

05 февраля 2020 15:18
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Новости Беларуси. Проект указа об ипотеке готов и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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5 февраля стало известно, что документ уже согласован со всеми заинтересованными сторонами и проходит необходимые экспертизы.

Проект указа об ипотеке готов и будет внесён на рассмотрение Президента Беларуси-1

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Необходимая проектная документация разработана, в том числе проект указа, в котором прописаны основные вопросы, касающиеся развития ипотечного строительства. Мы его делаем на базе нашего закона об ипотеке, но отрегулировали все проблемные вопросы, которые были выявлены в ходе работы этого закона.

Проект указа об ипотеке готов и будет внесён на рассмотрение Президента Беларуси-4

Разработан и проект указа о строительно-жилищных сбережениях. Он также вскоре будет направлен на рассмотрение главе государства.

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# Строительство # Экономика # Владимир Кухарев # Фотофакт

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