Проект указа об ипотеке готов и будет внесён на рассмотрение Президента Беларуси

Новости Беларуси. Проект указа об ипотеке готов и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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5 февраля стало известно, что документ уже согласован со всеми заинтересованными сторонами и проходит необходимые экспертизы.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Необходимая проектная документация разработана, в том числе проект указа, в котором прописаны основные вопросы, касающиеся развития ипотечного строительства. Мы его делаем на базе нашего закона об ипотеке, но отрегулировали все проблемные вопросы, которые были выявлены в ходе работы этого закона.
Разработан и проект указа о строительно-жилищных сбережениях. Он также вскоре будет направлен на рассмотрение главе государства.
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