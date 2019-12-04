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В Минске появится новый жилой квартал: где и когда построят?

04 декабря 2019 14:56
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Новости Беларуси. На карте столицы появится новый жилой квартал в микрорайоне «Красный Бор», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске появится новый жилой квартал: где и когда построят?-1

В ближайшее время в эксплуатацию введут две панельные 19-этажки вдоль улицы Скрипникова. Первую сдадут в декабре, вторую – в 2020 году. Недостаток в социальной инфраструктуре также восполнят. В квартале возводится многоуровневый паркинг на 200 машиномест и построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

Завершат жилую застройку два монолитно-каркасных дома вдоль улицы Притыцкого. Их возведут по индивидуальным проектам.

В Минске появится новый жилой квартал: где и когда построят?-4



Павел Тумас, главный архитектор Фрунзенского района:
Осталось построить порядка 2-3 жилых домов, а также школу и 2 детских сада, чтобы полностью обеспечить социальной инфраструктурой данную территорию. То есть практически ближайшее время она будет застроена, в пределах 2025 года. Также на территории бывшей деревни Кунцевщина, на месте размещения теплиц, планируется развитие производственной сферы, то есть логистические, производственные комплексы возможны для размещения.

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Освоение микрорайона завершится возведением школы на 780 учеников и детских садов. Территория для них уже зарезервирована внутри застройки. 

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Павел Тумас # Фотофакт

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