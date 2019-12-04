В Минске появится новый жилой квартал: где и когда построят?

Новости Беларуси. На карте столицы появится новый жилой квартал в микрорайоне «Красный Бор», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ближайшее время в эксплуатацию введут две панельные 19-этажки вдоль улицы Скрипникова. Первую сдадут в декабре, вторую – в 2020 году. Недостаток в социальной инфраструктуре также восполнят. В квартале возводится многоуровневый паркинг на 200 машиномест и построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

Завершат жилую застройку два монолитно-каркасных дома вдоль улицы Притыцкого. Их возведут по индивидуальным проектам.