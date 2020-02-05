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Новости экономики за 05.02.2020

05 февраля 2020 15:15
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Новости Беларуси. БелАЗ подготовил к выходу на рынок обновлённый модельный ряд техники для аэропортов. Прежде всего это касается аэродромных тягачей,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект указа об ипотеке готов и будет внесён на рассмотрение Президента Беларуси

Новости экономики за 05.02.2020-1

Машины для буксировки самолётов со взлётной массой до 600 тонн уже прошли все испытания. На заводе говорят, что по сравнению с предыдущим поколением, современные аэродромники получили абсолютно новую компоновку и целый ряд привлекательных для нового заказчика решений.

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Премьера состоится уже 6 февраля. Предприятие участвует в выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации в Москве. Именно Россия является основным рынком сбыта такой техники.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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