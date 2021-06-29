Проект на 10 млрд рублей. Минск и компания из ОАЭ подписали договор на строительство умного города «Северный берег»

Новости Беларуси. Уникальный проект в архитектуре и градостроительстве. В Минске подписан инвестдоговор на возведение умного города «Северный берег», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties (ОАЭ):

Я не так хочу говорить о зданиях, как о том, что мы предоставим людям. Люди заинтересованы в том, чтобы жить среди современных технологий, дизайна, инфраструктуры. Комплекс, который построим, будет создан для полноценной комфортной жизни граждан, чтобы они получали удовольствие от походов по магазинам, спортзалам, развлекательным заведениям, местам, где работают. Мы хотим предоставить людям все лучшее и реализуем для них невероятный проект.