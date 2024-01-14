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Резиденты «Великого камня» экспортируют продукции на 130 млн долларов за 2024-й – глава администрации парка

14 января 2024 17:29
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Известно, что в КНР высокая конкуренция. Там действительно есть все и даже больше. Потому и заходит на этот рынок априори качественная продукция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Стало известно, что для работы в Китае сертифицировано уже более 130 белорусских производителей. Вот так вопреки всему укрепляем присутствие на зарубежных рынках, тем самым подтверждая белорусский бренд.

Резиденты «Великого камня» экспортируют продукции на 130 млн долларов за 2024-й – глава администрации парка-1

Что касается китайского вектора, то растет и «Великий камень». 2023-й стал один из самых успешных в истории индустриального парка. Наметился рекордный прирост резидентов. Плюс 26. Заявленная сумма инвестиций – более 120 миллионов долларов.

19 компаний проектируют свои предприятия, 6 – уже в активной фазе строительства. Есть возможность аренды. Например, группа белорусско-китайских партнеров организовала успешное производство высокоточных станков для металлообработки, продукция уже стала популярной в России. Есть и уникальные проекты медицинской направленности.

Резиденты «Великого камня» экспортируют продукции на 130 млн долларов за 2024-й – глава администрации парка-4

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
Более чем на 40 % у нас сейчас растет промышленное производство, создаются рабочие места. Мы ожидаем, что порядка 2 800 высокопроизводительных, высокооплачиваемых рабочих мест будут созданы к концу текущего года. И экспортная выручка тоже растет с такими же темпами. Порядка 130 миллионов долларов ожидаемый экспорт товаров в 16 стран мира произведут наши резиденты.

Резиденты «Великого камня» экспортируют продукции на 130 млн долларов за 2024-й – глава администрации парка-7

Более чем 140 резидентов будут зарегистрированы на конец следующего года. И у нас в проработке несколько десятков инвесторов, проектов, которые мы планируем здесь реализовать. Мы этим образом работаем над темой сжиженного природного газа, производства именно нашей территорией с нашими российскими партнерами. Второй момент связан с производством новых материалов. У нас есть проработки в области композитных материалов, в том числе и для авиационной промышленности, биотехнологии, традиционная китайская медицина, фармацевтическая продукция – то, что мы нацелены развивать уже в 2024 году.

# Экономика # Экономика

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