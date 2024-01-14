Резиденты «Великого камня» экспортируют продукции на 130 млн долларов за 2024-й – глава администрации парка

Известно, что в КНР высокая конкуренция. Там действительно есть все и даже больше. Потому и заходит на этот рынок априори качественная продукция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Стало известно, что для работы в Китае сертифицировано уже более 130 белорусских производителей. Вот так вопреки всему укрепляем присутствие на зарубежных рынках, тем самым подтверждая белорусский бренд.

Что касается китайского вектора, то растет и «Великий камень». 2023-й стал один из самых успешных в истории индустриального парка. Наметился рекордный прирост резидентов. Плюс 26. Заявленная сумма инвестиций – более 120 миллионов долларов. 19 компаний проектируют свои предприятия, 6 – уже в активной фазе строительства. Есть возможность аренды. Например, группа белорусско-китайских партнеров организовала успешное производство высокоточных станков для металлообработки, продукция уже стала популярной в России. Есть и уникальные проекты медицинской направленности.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Более чем на 40 % у нас сейчас растет промышленное производство, создаются рабочие места. Мы ожидаем, что порядка 2 800 высокопроизводительных, высокооплачиваемых рабочих мест будут созданы к концу текущего года. И экспортная выручка тоже растет с такими же темпами. Порядка 130 миллионов долларов ожидаемый экспорт товаров в 16 стран мира произведут наши резиденты.