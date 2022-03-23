Пришли откуда не ждали. Прибалтика не против наладить бизнес в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь и Россия активизируют межрегиональное сотрудничество. На продолжение партнерских отношений даже в свете санкционного давления рассчитывают и некоторые компании Литвы, Латвии, Польши и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работу бизнеса Беларуси и России обсудили в Минске. Подробнее здесь.

В Минске подписан ряд соглашений о сотрудничестве не только с российскими регионами, но и с бизнесменами из Литвы.

Игорь Черняков, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Мы ожидаем инвестиционную привлекательность со стороны наших новых и традиционных партнеров. Это бизнесы Литвы, Латвии, Польши. Сегодня на форуме присутствуют целые делегации из этих стран, которые также свидетельствуют свое стремление налаживать взаимодействие в эти непростые с политической точки зрения времена.