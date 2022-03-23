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Пришли откуда не ждали. Прибалтика не против наладить бизнес в Беларуси

23 марта 2022 20:28
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия активизируют межрегиональное сотрудничество. На продолжение партнерских отношений даже в свете санкционного давления рассчитывают и некоторые компании Литвы, Латвии, Польши и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Работу бизнеса Беларуси и России обсудили в Минске. Подробнее здесь.  

Пришли откуда не ждали. Прибалтика не против наладить бизнес в Беларуси-1

В Минске подписан ряд соглашений о сотрудничестве не только с российскими регионами, но и с бизнесменами из Литвы.  

Пришли откуда не ждали. Прибалтика не против наладить бизнес в Беларуси-4

Игорь Черняков, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:  
Мы ожидаем инвестиционную привлекательность со стороны наших новых и традиционных партнеров. Это бизнесы Литвы, Латвии, Польши. Сегодня на форуме присутствуют целые делегации из этих стран, которые также свидетельствуют свое стремление налаживать взаимодействие в эти непростые с политической точки зрения времена.  

Пришли откуда не ждали. Прибалтика не против наладить бизнес в Беларуси-7

Павел Васильев, советник Республиканской конфедерации предпринимательства:  
Рынок России нам очень интересен, но не следует забывать и про дальнее зарубежье. Хотя сейчас не самое лучшее время для развития дальних зарубежных предпринимательских инициатив, но тем не менее. Все зависит от людей. Парадигма на санкции, какие-то другие ограничения пройдет, и партнерство, и деловая инициатива одержит верх.  

Куда будет направлена деловая активность Беларуси? Подробнее здесь.  

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Игорь Черняков # Павел Васильев # Оксана Семашко # Фотофакт

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