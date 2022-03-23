Противостояние санкциям. В ЕАЭС достигнута полная самообеспеченность основными продуктами

Евразийская экономическая комиссия совместно с профильными министерствами, а также национальными банками стран союза подготовила перечень первоочередных мер по повышению устойчивости экономик государств – членов ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 34 пункта объединены в тематические блоки. В них учтено все от таможенного регулирования до стимулирования взаимных инвестиций.