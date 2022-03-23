Новости экономики за 23.03.2022

Новости Беларуси. Иностранцы начали искать, на кого оставить свой российский бизнес. Почему все чаще эксперты говорят о продовольственной безопасности и хватит ли запасов продуктов в стране до следующего урожая? Насколько оперативно готовы принимать совместные решения госструктуры стран ЕАЭС для укрепления своих экономик? С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУСЫ СМОГУТ ВВОЗИТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ БЕЗ ПОШЛИНЫ Евразийская экономическая комиссия освободила жителей Беларуси от уплаты ввозной таможенной пошлины на электромобили до 2024 года. Преференции получат только граждане, постоянно проживающие в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. Передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство или постоянно живущим в России, не допускается. Тарифная льгота стимулирует спрос на электромобили, их выпуск и распространение.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО В ЕВРОПЕ СТОИТ ДОРОЖЕ БЕНЗИНА ПОСЛЕ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТАВОК ИЗ РОССИИ Из-за санкций против России западные страны могут быть вынуждены ограничить или ввести нормы потребления моторного топлива. Его запасы в Европе уже находятся на нижней отметке с 2008 года, и ввод эмбарго на нефтепродукты из России может еще больше дестабилизировать ситуацию. В целом, дизель стоит дороже бензина в 17 из 27 стран ЕС. В конце февраля таких государств было только 9. Наценка (в пересчете на евро) больше всего в Швеции, Бельгии и Польше.