Прямой эфир

Новости экономики за 23.03.2022

23 марта 2022 15:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Иностранцы начали искать, на кого оставить свой российский бизнес. Почему все чаще эксперты говорят о продовольственной безопасности и хватит ли запасов продуктов в стране до следующего урожая? Насколько оперативно готовы принимать совместные решения госструктуры стран ЕАЭС для укрепления своих экономик?  

С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 23.03.2022-1

БЕЛОРУСЫ СМОГУТ ВВОЗИТЬ ЭЛЕКТРОМОБИЛИ БЕЗ ПОШЛИНЫ  

Евразийская экономическая комиссия освободила жителей Беларуси от уплаты ввозной таможенной пошлины на электромобили до 2024 года. Преференции получат только граждане, постоянно проживающие в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане. Передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство или постоянно живущим в России, не допускается. Тарифная льгота стимулирует спрос на электромобили, их выпуск и распространение.  

Новости экономики за 23.03.2022-4

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО В ЕВРОПЕ СТОИТ ДОРОЖЕ БЕНЗИНА ПОСЛЕ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТАВОК ИЗ РОССИИ  

Из-за санкций против России западные страны могут быть вынуждены ограничить или ввести нормы потребления моторного топлива. Его запасы в Европе уже находятся на нижней отметке с 2008 года, и ввод эмбарго на нефтепродукты из России может еще больше дестабилизировать ситуацию. В целом, дизель стоит дороже бензина в 17 из 27 стран ЕС. В конце февраля таких государств было только 9. Наценка (в пересчете на евро) больше всего в Швеции, Бельгии и Польше.  

Новости экономики за 23.03.2022-7

ИНОСТРАНЦЫ НАЧАЛИ ИСКАТЬ, НА КОГО ОСТАВИТЬ СВОЙ РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС  

Иностранцы начали искать, на кого оставить свой российский бизнес. Инвесторы готовы на разные варианты – это и просто продажа, и сделки с возможностью в будущем возобновить работу. В консалтинговых и инвестиционных фирмах резко вырос запрос на поиск локальных партнеров для управления компаниями. Кому доверить активы – заинтересованность в таких сделках проявляют обе стороны – и российские, и иностранные инвесторы.  

Противостояние санкциям. В ЕАЭС достигнута полная самообеспеченность основными продуктами.  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Противостояние санкциям. В ЕАЭС достигнута полная самообеспеченность основными продуктами
23 марта 2022 15:51

Противостояние санкциям. В ЕАЭС достигнута полная самообеспеченность основными продуктами

Будем предлагать проекты, от которых зависит расширение торговых связей. Работу бизнеса Беларуси и России обсудили в Минске
23 марта 2022 11:43

Будем предлагать проекты, от которых зависит расширение торговых связей. Работу бизнеса Беларуси и России обсудили в Минске

Новости экономики за 22.03.2022
22 марта 2022 16:23

Новости экономики за 22.03.2022