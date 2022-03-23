Будем предлагать проекты, от которых зависит расширение торговых связей. Работу бизнеса Беларуси и России обсудили в Минске

Новости Беларуси. Работу бизнеса в условиях непростой экономической ситуации 23 марта обсуждают на деловом форуме в Минске. Это ключевое событие Недели предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка объединила порядка 1 000 человек – это представители малого и среднего бизнеса, руководители компаний, банкиры, дипломаты, ученые, парламентарии. Участие принимают и зарубежные гости.

Николай Братушков, представитель Коломенской торгово-промышленной палаты (Россия):

Мы сегодня будем предлагать проекты, от которых будет зависеть расширение наших торговых связей, совместных производств, выпуска новых товаров для того, чтобы нам закрыть те проблемы, которые связаны сегодня с каким-то определенным ограничением наших возможностей в получении заработка с зарубежными компаниями.