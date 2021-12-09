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До 70 млн евро. «Железные дороги Литвы» подсчитывают убытки от потери грузов «Беларуськалия»

09 декабря 2021 14:43
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Новости Беларуси. «Железные дороги Литвы» подсчитывают убытки от потери грузов «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным оценкам, железнодорожная компания будет терять ежегодно до 70 миллионов евро доходов.

До 70 млн евро. «Железные дороги Литвы» подсчитывают убытки от потери грузов «Беларуськалия»-1

На заседании бюджетной комиссии Сейма Литвы речь шла о необходимости выделения субсидии в размере примерно 49 миллионов евро. Из Клайпедского порта уходят также и российские металлы. Словом, вся логистическая цепь столкнулась с неизбежными трудностями.

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# Беларусь-Литва # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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