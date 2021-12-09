До 70 млн евро. «Железные дороги Литвы» подсчитывают убытки от потери грузов «Беларуськалия»

Новости Беларуси. «Железные дороги Литвы» подсчитывают убытки от потери грузов «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным оценкам, железнодорожная компания будет терять ежегодно до 70 миллионов евро доходов.
Новости Беларуси. «Железные дороги Литвы» подсчитывают убытки от потери грузов «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным оценкам, железнодорожная компания будет терять ежегодно до 70 миллионов евро доходов.
На заседании бюджетной комиссии Сейма Литвы речь шла о необходимости выделения субсидии в размере примерно 49 миллионов евро. Из Клайпедского порта уходят также и российские металлы. Словом, вся логистическая цепь столкнулась с неизбежными трудностями.
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