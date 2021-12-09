До 70 млн евро. «Железные дороги Литвы» подсчитывают убытки от потери грузов «Беларуськалия»

Новости Беларуси. «Железные дороги Литвы» подсчитывают убытки от потери грузов «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным оценкам, железнодорожная компания будет терять ежегодно до 70 миллионов евро доходов.

На заседании бюджетной комиссии Сейма Литвы речь шла о необходимости выделения субсидии в размере примерно 49 миллионов евро. Из Клайпедского порта уходят также и российские металлы. Словом, вся логистическая цепь столкнулась с неизбежными трудностями.