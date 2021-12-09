Все белорусские банки интегрировались в российский аналог SWIFT

Новости Беларуси. Все белорусские банки подключились к Системе передачи финансовых сообщений Центробанка России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регулятор создал ее для защиты возможного отключения страны от системы SWIFT.

В 2017 году СПФС заработала в полном объеме, осуществляя передачу сообщений о транзакциях в любых валютах. Первоначально она была предназначена только для внутрироссийских пользователей, но к апрелю 2021 года к ней подключилось более 20 белорусских банков. Ведутся переговоры о расчетах по СПФС с Китаем. К настоящему времени в системе участвуют 399 пользователей.