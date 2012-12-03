После штрафов энергосбережение белорусам уже не «до лампочки»

Новости Беларуси. Как совместить экономию и комфорт? Энергосберегающие лампочки, датчики движения - рецепт разумного освещения освоили во многих столичных подъездах. Но не во всех. Например, в этом — можно вывести все этажи из режима энергосбережения одним нажатием кнопки. Жильцы, понятное дело, баловством заниматься не будут, но могут просто забыть. Да и дверь почему-то открыта для всех желающих. В результате — огромный прожектор усиленно тратит киловатты.

Дальше больше. Ведь это только один подъезд, а если взять, к примеру, предприятие? Когда посчитаешь убытки от излишней расточительности — набегает крупная сумма. И там, где самоконтроль не приносит результатов, за дело берется государственный.

Александр Сыч, главный специалист Комитета госконтроля по Минской области:

Нормы утверждаются, контролируются. И налоговыми органами на предмет списания себестоимости. И управлением по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов на предмет нормирования.

Есть и позитивные примеры. На предприятии «Минсккоммунтеплосеть» показатель по энергосбережению - один из самых важных. Еще с 2006 здесь вплотную занялись оптимизацией. Только в этом году заменили 50 километров труб, а четыре центральных пункта обзавелись энергосберегающими насосами и теплообменными аппаратами. Модернизированное оборудование работает строго по режиму. К производственному фактору добавляем человеческий. Сотрудникам не стоит объяснять, зачем беречь ресурсы. Руководство применило пожалуй, самый действенный довод: премирование.

Владислав Левин, главный инженер УП «Минсккоммунтеплосеть»:

По выполнению программ по энергосбережению в наших подразделениях ежемесячно рассматривается вопрос. И отличившихся, что называется, премируем.

На деле же, есть предприятия с кардинально противоположной картиной. Такие, наоборот, караются рублем. И как показывает практика, после штрафов энергосбережение уже не «до лампочки». Еще хуже — когда сквозь пальцы руководителей уходят государственные средства. Например, этот лесозавод уникальным способом умудрился загубить инвестиционный проект по модернизации. Импортное оборудование должно было заработать и принести прибыль еще два года назад. На деле — до сих пор лежит на улице. А стоимость проекта за это время выросла в шесть раз! Электроника пришла в негодность, и в добавок висит тяжелым кредитным грузом на балансе лесозавода, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Сыч, главный специалист Комитета Государственного Контроля по Минской области:

Средств у предприятия не хватает, чтобы развиваться. Сейчас необходимо гасить текущую задолженность по кредитам и процентам. А продукции-то нет. Получается, что при потребности по оплате кредита в 2,3 миллиарда, средняя выручка составляет 1,3 миллиарда.

На примерах этих двух предприятий просто понять, в чем суть посыла под названием «год бережливости». Всем известно, какие активные меры предпринимаются на уровне правительства и выше по модернизации наших производств. Для этого выделяются огромные бюджетные средства. И все потому, что сейчас просто необходимо повышать конкурентоспособность белорусской продукции и экономики в целом. Это особенно актуально, в то время как Россия — наш основной рынок сбыта — вступила во Всемирную Торговую Организацию. Ослабила свою тарифную защиту от импорта — а значит, и нашу тоже.

Георгий Гриц, экономист:

Конкуренция уже сегодня стучится к нам в дверь, и, более того, уже находится на нашей территории. И как раз экономия топливных, материальных ресурсов, эффективное производство — являются уже в текущем году вот той палочкой выручалочкой, которая позволит нам модернизировать нашу экономику. И резервов достаточно много.

Главный энергетический козырь Беларуси — стоимость топлива. Его мы закупаем в несколько раз дешевле, чем наши западные конкуренты-производители. Но в то же время, по данным Министерства экономики, энергоэффективность белорусских производств ниже. Стратегическим решением проблемы было принятие третьей директивы Президента. И цель — вдвое снизить энергоемкость экономики за десять лет, к 2015 году.

Георгий Гриц, экономист:

Это своеобразная реинкарнация этой очень серьезной и стратегически важной задачи. Поэтому я бы не превращал этот год, этот посыл в «кампанейщину», а отнесся бы к ней как к жизнеобеспечивающей национальной экономики.

Директива по своему «уровню» безусловно выше, чем название года. Которое послужит напоминанием в первую очередь для тех, кому еще предстоит учиться бережливости.