Губернатор Калининградской области: В Евросоюзе все боятся, что кто-то будет прыгать с поезда к ним на территорию

Новости Беларуси. Белорусы в Калининградской области будут строить агрогородки, создавать спортивную инфраструктуру и перерабатывающие предприятия. Детали новых проектов обсуждали на встрече Александра Лукашенко с губернатором российского региона. Руководитель самой западной области России Николай Цуканов привез в Минск не только чиновников, но и два десятка бизнесменов. А это подтверждает непротокольный интерес к нашей стране.

От калининградцев поступило и встречное предложение: Беларусь сможет построить на берегу Балтики собственный санаторий. Губернатор пообещал выделить участок для отдыха белорусов на самых льготных условиях.

Работа напрямую, а не через Москву, дает ощутимый эффект. Это поняли уже во многих российских регионах. Калининградцы — гости у нас частые. Только в этом зале многие были уже трижды.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В трудную минуту мы делились всем, чем могли, и вы должны быть уверены, что так будет всегда, потому что Россия, русский человек, россияне для нас не чужие, а калининградцы – тем более.

Беларусь и Калининградская область — партнеры давние. Товарооборот в этом году 125 миллионов долларов, рост, хоть и есть, но это всего лишь четвертая часть показателей докризисного 2008 года.

Николай Цуканов, губернатор Калининградской области Российской Федерации:

Традиционно сегодня на рынке присутствует белорусские товары сельскохозяйственного назначения, безусловно, удобрения, техника, но мне бы очень хотелось, чтобы товарооборот увеличился, причем, в обе стороны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В 2008 году у нас был самый высокий товарооборот, нам надо прибавлять в этом плане, нам надо вместе трудиться над тем, чтобы вместе выходить на рынки третьих стран, мы готовы использовать ваш потенциал в третьих странах.

Выходить на рынки третьих стран можно, к примеру, с промышленной продукцией. Есть предложение вместе производить лифты. Наше государство готово поставлять пассажирский транспорт, сельхозтехнику, создавать и совместные производства.

Калининградцы любят белорусское сливочное масло, сыры, мясные деликатесы, яйца. Но простая торговля — не весь потенциал. Беларусь предлагает проекты под ключ, где все технологии уже обкатаны в нашей стране. Например, строительство фрукто-овощехранилищ, молочно-товарных комплексов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Рвемся куда-то далеко со своими услугами, в том числе, строительными, и, действительно, а здесь рядом, в Калининградской области, востребованность очень большая, мы можем перебросить туда не только строителей, мы материалами можем обеспечить. Валюту надо зарабатывать. Надо ж рассчитываться и с нефтью, и с природным газом, которого мы очень много покупаем у России.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Можно взяться за комплексный проект пилотный, агрогородок, поскольку они поднимают сельское хозяйство, комплексно решить промышленное пусть, предположим, там, товарной фермы свинокомплекс, птицефабрика...

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Некоторые регионы России заинтересованы в этом, чтобы иметь пилотный проект, вот образец, как кооператив, какой он должен быть.

Кстати, о торговле напрямую. Калинградцы пожаловались, что невыгодно стало покупать белорусские калийные удобрения. Оказалось, на рынке появился посредник. Дано поручение разобраться.

И многие вопросы удалось решить сегодня прямо на месте. Так, достигнута договоренность по строительству спортивных объектов в Калининграде. Российские гости заметили: гастарбайтеров в России хватает, а специалистов высокого класса — нет.

Александр Рольбинов, заместитель председателя правительства Калининградской области Российской Федерации:

Нам предстоит построить 4 тренировочных поля, стадион на 45 тысяч, обновить транспортную инфраструктуру, городскую и областную. У нас в городе Калининграде уже ходят белорусские троллейбусы, они себя очень хорошо зарекомендовали, и к 2018 году нам предстоит большая работа, то есть это надо полностью городской автобусный парк обновить, троллейбусный и в том числе и трамваи обновить, и необходимо, по сути, создать новую современную транспортную инфраструктуру. Это строительство и мостов, и дорог.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Времени не так много, а работы тьма-тьмущая. С удовольствием готовы посмотреть комплексный подход.

Калининград — янтарный край России. Нам предложено выбрать участок на берегу моря и построить свой санаторий. А также принять участие в строительстве глубоководного порта. А сам российский регион заинтересован в появлении скоростного железнодорожного маршрута Минск-Вильнюс-Калининград.

Николай Цуканов, губернатор Калининградской области Российской Федерации:

Есть осложнения Евросоюза, они говорят, что экспресс невозможен, потому что движение поезда должно быть со скоростью более 190 километров в час, по их соглашению, чтобы не спрыгнули с поезда, они все боятся, что кто-то будет прыгать с поезда к ним на территорию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если бы руководство России подключилось основательно к этим вопросам, я думаю, с литовцами можно договориться, у них же огромные зависимости и интересы от нас и от России. Надо бы актуализировать эту проблему.

Заинтересовал и наш опыт в экономии ресурсов.

Алла Иванова, руководитель Агентства по международным делам и межрегиональным связям Калининградской области Российской Федерации:

Вы неделю назад приняли решение 2013 год объявить годом бережливости. Что это будет означать для Вас на следующий год?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам нужна прибыль, поэтому снижение себестоимости — один из факторов повышения прибыльности предприятий, добавленной стоимости и так далее. Куда ни кинь - везде надо все беречь. Купил определенный объем – из него надо больше произвести продукции, а бережливость – это один из факторов. Ну, и на бытовой уровень это переноситься. К этому мы привяжем очень жестко вторсырье. Мы слишком расхлябанно относимся к нашим ресурсам, которые у нас есть, да и к ресурсам, которые закупаются за валюту. Если мы вот этот фактор мобилизуем, мы получим хорошую по стране прибыль.

О конкретных контрактах говорили уже на заседании Совета по долгосрочному сотрудничеству в Национальной библиотеке. Готов к подписанию план мероприятий на 2013 год между ключевыми министерствами.

Николай Цуканов, губернатор Калининградской области Российской Федерации:

Будет подписано соглашение с концерном БМВ о строительстве на территории Калининградской области. Это БМВ и наша компания калининградская «Автоторг», о строительстве на территории Калининградской области 12 заводов. Тот опыт, который есть в частях автомобилестроения в Республике Беларусь, вполне оценим, и мы считаем возможным участие белорусских партнеров в решении данной проблемы, в частности, увеличения локализации переработки на территории Калининградской области.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Первый блок – это проектирование строительства, и мы готовы, имея большой опыт под ключ взять проектирование, строительство и сдачу этих объектов, это первое. Второе, когда эти предприятия заработают, то, опять же, у нас громадный опыт есть и реальные наработки, и у нас есть Холдинг автокомпонентов.

В программе между деловыми переговорами, посещениями заводов и клиник, нашлось место и дани памяти. У нас общая история.

В послевоенные годы Калининградская область стала вторым домом для жителей разрушенных белорусских городов. В итоге, каждый десятый калининградец — этнический белорус, и у самого губернатора белорусские корни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.