Президент требует навести порядок на белорусском рынке алкогольной продукции

Новости Беларуси. Темой недели стала экономика. А именная та ее часть, связанная с производством и продажей алкогольной продукции. На совещании, посвященном этому вопросу, глава государства озвучил интересные цифры. С одной стороны, на складах есть отечественная по всем стандартам произведенная качественная продукция. С другой, серый рынок контрафактного алкоголя вырос до двухсот миллионов долларов. Если для бюджета это финансовые потери, то для покупателей, прежде всего, потеря здоровья.

Между тем «сетевики» задолжали вино-водочным заводам более 500 миллиардов рублей. А оперативники задерживают торговцев «поллитровкой» из-под полы даже у Кургана Славы. Президент требует навести порядок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За руки привязаны к больничной койке. Тягой выпить – к дну бутылки, а часто и самой жизни. Больница скорой помощи. Реанимация. Отделение токсикологии. В месяц здесь принимают около трех сотен пациентов. Последствия бывают тяжелые. Летального исхода не всегда удается избежать.

Андрей Богдан, заведующий токсикологическим отделением городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Может привести к слепоте, к поражению мозга, отказу печени и почек.

Зависит от содержимого опустошенной бутылки. Этого пациента привезли в конце недели. 2,5 промилле в крови. Пьяный, буйный и со всеми сопутствующими симптомами тяжелого алкогольного отравления. От алкогольного психоза врачи пациента спасли. Необходимую помощь оказали. Мужчина начал приходить в себя.

Оперативное видео: август 2015. 4 утра. Минская область. В операции ОБЭП участвовал СОБР. Житель Москвы возле Кургана Славы собирался продать 1160 бутылок брендового спиртного. 640 литров привез на собственном авто. Водка, виски — и все по цене от 1 до 3 долларов США. Фальсификат, никакие сертификаты на алкоголь покупателю не нужны. Товар предназначен для дальнейшей продажи «с рук». Белорусскому покупателю.

Оперативный сотрудник по борьбе с экономическими преступлениями Заводского РУВД Минска:

Со всеми своими клиентами изначально договаривался в социальной сети, после чего следовали телефонные беседы. Он звонил, как правило, с российского номера. Договаривались о количестве и сумме сделки.

За весь прошлый год изъяли 260 тысяч литров. За пять месяцев этого года уже 525 тысяч. При этом в торговых сетях водку стали покупать меньше. В первом квартале нынешнего года продажи снизились на 26 процентов.

То есть, если судить по этим цифрам, пить стали меньше. Но за распитие спиртного с нарушением закона к ответственности привлечено на 10 процентов больше человек, чем за аналогичный период прошлого года. Возросло (пусть и не значительно: всего на девять десятых процента) и число преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии. То есть спрос на алкоголь есть: теневой рынок специалисты оценивают в 200 миллионов долларов США.

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1 июля специальным указом и Декретом Президента введены дополнительные защитные меры по усилению регулирования в отрасли. И вот на неделе совещание у главы государства. Проблемы очевидны: жесткий разговор — жесткая критика.

Александр Лукашенко:

Контрафакт из Российской Федерации и других стран задавил страну. Специалисты предлагают ввести жестокую ответственность за поставку сюда контрафактной продукции, вплоть до конфискации транспортных средств, на которых сюда поставляется контрафакт.

Акцизная политика, которую предлагало Правительство, практически угробила, как говорят специалисты, отрасль. Частные структуры и за счет своей разворотливости, и за счет не знаю каких факторов (это вы мне скажите), заняли 35% рынка, притом недобросовестно потесняя государственные структуры, в том числе с помощью сетевых структур. Диктат сетей недопустим. С государственных предприятий за реализацию ликероводочных изделий требуют скидки, порой до 40% стоимости.

Рекордная дебиторская задолженность. В начале года более 500 миллиардов рублей долг сетевиков перед заводами.

Михаил Русый, заместитель премьер-министр Республики Беларусь:

Главой государства жестко поставлена задача: всем потребителям торговым организациям, которые получили алкоголь, но не рассчитались — до 1 сентября произвести расчеты. Рассрочки не должно быть.

Задолженность перед производителями порой превышает суммы их кредитов. Поручение главы государства – вопрос расчетов теперь на контроле КГБ. За не оплату поставленной продукции – вплоть до лишения лицензии. Простая математика — стоимость бутылки водки.

Станислав Иодис, руководитель холдинга по производству алкогольной продукции:

Сырье – 28 процентов. Колпачок , бутылка, этикетка составляют порядка 30-35 процентов. Производственные расходы, зарплаты и все остальное составляют порядка 14 процентов. Бутылка водки – около 14 тысяч.

По этой цене бутылка уходит с завода.

Станислав Иодис, руководитель холдинга по производству алкогольной продукции:

27 тысяч 600 рублей – это акциз. Соответственно, надбавка торговой сети – порядка 30% от стоимости. Вот вы и видите ту цену, которая на полках.

Один из крупнейших производителей алкоголя в стране, а ныне еще и главное предприятие холдинга, в который объединили 8 заводов. Теперь по стране смогут правильно распределить объемы производства, сэкономить на крупно-оптовых закупках сырья и логистике, объединить фирменные сети и, наконец, концентрировать средства на дальнейшую модернизацию.

Потенциальная мощность этого завода — одна из самых высоких на территории СНГ. Переизбыток производственной мощности по стране, кстати, почти в 2,5 раза. Уступать на внутреннем рынке позиции импортному и, главное, дешевому контрафакту никак нельзя.

Станислав Иодис, руководитель холдинга по производству алкогольной продукции:

Это очень тяжело. Контрафактная продукция в настоящий момент упаковывается в красивую тару – красивая упаковка, ничего не скажешь. На первый взгляд вы и не почувствуете, что это за продукт. Потому что очень много существует всяческих вкусовых добавок и на запах тоже очень здорово, а что внутри – это уже проявляется, к сожалению, после того, как данный продукт попал в организм. Последствия могут быть плачевные.

На этом заводе — современнейшая лаборатория. Пробы из каждой партии проходят многоуровневый контроль. Отвечают за содержимое каждой бутылки.

Наталья Белая, начальник службы менеджмента качества предприятия по производству алкогольной продукции:

Однозначно, мы отвечаем. Наше качество проверено временем. Мы исключаем нахождение недопустимых примесей в алкогольной продукции, выявляем наличие синтетических красителей, которые недопустимы.

Одно из требований главы государства при таких больших мощностях –увеличивать экспорт.

Чем выше градус экономической прибыли, тем жарче накал вокруг бизнеса. Каждое государство, будь-то наши партнеры по ТС или Евросоюз, защищает свой внутренний рынок и, как может, ограничивает ввоз алкоголя.

Целый комплекс мер позволит стабилизировать ситуацию в Беларуси до конца года. Еще одно поручение главы государства – до 15 сентября абсолютно всю произведенную продукцию поставят в торговые сети.

Отечественный производитель должен эффективно работать, а продукция с градусом должна быть только качественной, чтобы дешевое и доступное не доводило до больничной койки, а смешное – до слез.