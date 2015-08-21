Андрей Кобяков 21 августа посетил предприятие «Кузлитмаш» и Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье»

Новости Беларуси. 21 августа премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посетил предприятие «Кузлитмаш». Здесь сегодня производят комплектующие для автотракторного машиностроения и переживают не лучшие времена.

Выход из ситуации руководство завода видит в реализации проекта, аналогов которому в мире не существует. В ходе поездки в Брестскую область глава правительства посетил и Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье». Руководству трикотажного «гиганта» поставлена задача в ближайшее время предоставить на рассмотрение план выхода на полные рабочие мощности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Есть все перспективы к тому, чтобы результаты работы были правильным образом вознаграждены. Несмотря на трудности в экономике соседей, у нас в стране в связи с этим возникающие проблемы, не решаемых проблем нет.