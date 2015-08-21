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Андрей Кобяков поручил оптимизировать затраты по инвестпроекту на микашевичском «Граните»

21 августа 2015 13:58
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Новости Беларуси. Затраты по инвестпроекту на микашевичском «Граните» необходимо оптимизировать. Такое поручение дал премьер-министр Беларуси, посещая крупнейшее в Европе предприятие по производству щебня. Здесь в год получают порядка 16 миллионов тонн продукции. Основная страна-экспортер — Россия.

Обсуждались перспективы выхода на новые рынки сбыта. Сейчас на предприятии строят горнообогатительный комбинат на месторождении «Ситницкое». Андрей Кобяков поручил оптимизировать затраты по этому инвестпроекту и более тщательно проработать необходимость его дополнительного финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Гаврилкович, генеральный директор предприятие «Гранит»:
Были даны поручение по удешевлению строительных работ и поиску приемлемых вариантов закупки оборудования, не снижая его качества. По итогам, как правило, проведения конкурсов, удешевление возможно где-то на 40 – 45%.

# Экономика # Предприятия Беларуси

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