Мониторинговая группа во главе с Михаилом Мясниковичем обсудила проблемные вопросы промышленного комплекса Могилевской области

Новости Беларуси. Проблемные вопросы промышленного комплекса Могилевской области и пути их решения обсудила 21 августа выездная мониторинговая группа во главе с председателем Совета республики Национального собрания Михаилом Мясниковичем. Она работает по поручению главы государства.

На особом контроле – машиностроение, химическая и деревообрабатывающая отрасли. На снижение экономической эффективности работы промышленного комплекса прежде всего повлияла неполная загрузка производственных мощностей. Наглядный пример – деревообрабатывающие предприятия. На большинстве модернизация уже завершилась, но рынки сбыта еще не наработаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»:

«Фандок» у нас сложное предприятие. Только в этом месяце мы погасили задолженность по зарплате. Это, конечно, настораживает. Но мы назначили нового руководителя. Нарабатываем рынки сбыта, и отсюда будет загрузка.

На бобруйской «Белшине» активно работают над ликвидацией дебиторской задолженности и разгрузкой складских запасов. Результаты говорят сами за себя.

Алексей Яковлев, генеральный директор ОАО «Белшина»:

Модернизация позволила дать гарантии мирового уровня на нашу продукцию. Если взять сельскохозяйственные шины, которые – одно из самых крупных наших направлений производства, то мы сегодня даем гарантию до 6 лет на эту продукцию, чего раньше мы позволить себе не могли. И количество рекламаций снизилось в десятки раз по сравнению с тем, что было 5-6 лет назад.