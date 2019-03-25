Массовый сев ранних яровых начался в Беларуси

Новости Беларуси. Зеленый свет массовой посевной в этом году дан на две недели раньше, чем в прошлом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сев ранних яровых культур идет во всех областях, кроме Витебской. На данный момент обработано свыше ста тысяч гектаров. Это около 12 процентов от плана. Так, в Брестской области засеяна почти половина площадей, в Гомельской – больше 20 %, в Гродненской – 9 % Минской – 5 % и в Могилевской – меньше процента. Всего в этом году ранние яровые планируется посеять без малого на 900-х тысячах гектаров.