Накануне миллениума: парад оркестров и детский фестиваль «Книжный шкап» пройдут в Бресте

Новости Беларуси. Уже в эти выходные свой 1000-летний юбилей отметит один из героических и культурных городов нашей страны, чьё название впервые упоминается в известной летописи в 1019 году. Город, который известен всему миру своими заслугами во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этой дате готовились на протяжении двух лет: возводили новые здания, ремонтировали мосты, наконец жители смогли оценить одну из главных строек к празднику города – масштабную транспортную развязку Западного обхода. А учитывая географическое положение, Брест является крупным транспортным терминалом нашей страны.

И сегодня, по словам организаторов, всё готово для встречи туристов и гостей, пожелавших познакомиться с историей города. А рассказать и увидеть своими глазами, безусловно, есть что. Здесь находится немало музеев, в том числе археологический «Берестье», в котором хранятся найденные части древнего городища.