Александр Лукашенко принимает участие в праздновании 1000-летия Бреста

Новости Беларуси. 1000-летний юбилей отмечает Брест. Уже 6 сентября в торжества могут окунуться жители и гости одного из самых древних городов нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он впервые упоминается в печатных источниках в 1019-м.

Брест прошел трудный путь борьбы и побед, многократно разрушался, но каждый раз восставал из руин и вновь расцветал.

Накануне миллениума: парад оркестров и детский фестиваль «Книжный шкап» пройдут в Бресте

К юбилею здесь готовились несколько лет: масштабные работы по реконструкции велись от центра до окраин. Одна из главных строек к празднику – масштабная транспортная развязка Западного обхода.