Александр Лукашенко принимает участие в праздновании 1000-летия Бреста
Новости Беларуси. 1000-летний юбилей отмечает Брест. Уже 6 сентября в торжества могут окунуться жители и гости одного из самых древних городов нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он впервые упоминается в печатных источниках в 1019-м.
Брест прошел трудный путь борьбы и побед, многократно разрушался, но каждый раз восставал из руин и вновь расцветал.
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К юбилею здесь готовились несколько лет: масштабные работы по реконструкции велись от центра до окраин. Одна из главных строек к празднику – масштабная транспортная развязка Западного обхода.
Планируется, что в торжественной церемонии её открытия примет участие Президент Беларуси. Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Брест. Также глава государства приглашён на торжественное мероприятие, посвященное началу празднования 1000-летия города. Наш Президент возложит цветы в Брестской крепости.