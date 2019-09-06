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Александр Лукашенко принимает участие в праздновании 1000-летия Бреста

06 сентября 2019 08:01
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Новости Беларуси. 1000-летний юбилей отмечает Брест. Уже 6 сентября в торжества могут окунуться жители и гости одного из самых древних городов нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он впервые упоминается в печатных источниках в 1019-м.

Александр Лукашенко принимает участие в праздновании 1000-летия Бреста-1

Брест прошел трудный путь борьбы и побед, многократно разрушался, но каждый раз восставал из руин и вновь расцветал.

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К юбилею здесь готовились несколько лет: масштабные работы по реконструкции велись от центра до окраин. Одна из главных строек к празднику – масштабная транспортная развязка Западного обхода.

Александр Лукашенко принимает участие в праздновании 1000-летия Бреста-4

Планируется, что в торжественной церемонии её открытия примет участие Президент Беларуси. Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Брест. Также глава государства приглашён на торжественное мероприятие, посвященное началу празднования 1000-летия города. Наш Президент возложит цветы в Брестской крепости.

Александр Лукашенко принимает участие в праздновании 1000-летия Бреста-7

# К 1000-летию города Бреста # Культура # Александр Лукашенко # Фотофакт

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