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Азотные удобрения подорожали в три раза

02 декабря 2021 16:15
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О продовольственном кризисе говорит генеральный директор одного из крупнейших в Европе производителей удобрений. В первую очередь пострадают фермеры и частные хозяйства. Их дефицит уже ощутим. Следствием этого стал рост цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Азотные удобрения подорожали в три раза-1

Например, стоимость азотных удобрений выросла в 2,5-3 раза. Конечно, говорить о том, что продуктов будет не хватать и возникнет острый дефицит продовольствия, пока рано. Но уже с высокой степенью уверенности можно предположить, что цены на отдельные виды сельхозпродукции повысятся.  

В сложившейся ситуации наше предприятие «Гродно Азот» может спасти положение. Белорусский поставщик ведет открытую игру. И более низкие цены могут обрушить планы тех, кто пытается нажиться на ситуации.  

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# Кристина Сущеня

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