Новости экономики за 02.12.2021

На сколько вырос экспорт резидентов свободной экономической зоны «Гродноинвест»? Наша молочная продукция в Японии – есть ли спрос? И данные гуманитарного обзора ООН на 2022 год: сколько человек в мире могут столкнуться с проблемой голода? В программе Новости «24 часа» на СТВ с деловым обзором четверга экономический обозреватель Кристина Сущеня.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ: ЭКСПОРТ ТОВАРОВ РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» УВЕЛИЧИЛСЯ В 1,5 РАЗА Экспорт резидентов свободной экономической зоны «Гродноинвест» в 2021 году превысил 1 миллиардов долларов. Многократно увеличены поставки в Казахстан, Азербайджан, Египет, Италию, Германию и другие страны. Ключевые рынки сбыта продукции – традиционно Россия, Европейский союз и Украина. За 9 месяцев получено положительное сальдо внешней торговли в размере 540 миллионов долларов. Это лучший показатель среди СЭЗ Беларуси. В лидерах «Гродноинвест» и по темпу роста выручки от реализации продукции, и по рентабельности. Так, резиденты сформировали свыше 43 % экспорта товаров и более 30 % всего промышленного производства Гродненской области. Сливочное масло на прилавках Японии. Наша молочная продукция пользуется большим спросом. Читайте здесь.

КРАЙНЯЯ БЕДНОСТЬ В МИРЕ ВНОВЬ РАСТЕТ Около 45 миллионов человек из 43 стран мира могут столкнуться с проблемой голода уже в 2022 году. Это на 17 % больше, чем в прошлом году. Таков прогноз Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Для помощи наиболее нуждающимся необходим 41 миллион долларов. Кризис, связанный с изменением климата, в первую очередь и гораздо сильнее бьет по самым уязвимым группам населения. Этот глобальный обзор включает 37 планов реагирования для 63 стран, в частности для Афганистана, Гаити, Йемена, Ирака, Колумбии, Ливии, Мьянмы и Украины. Азотные удобрения подорожали в три раза. Читайте здесь.