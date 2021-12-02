Сливочное масло на прилавках Японии. Наша молочная продукция пользуется большим спросом

Новости Беларуси. К экспорту в сфере молочного мира. Это наше сливочное масло на прилавках Японии. И фото прямиком из Токио.

К слову, продукция пользуется большим спросом у покупателей. Тому подтверждение – цифры. Экспорт молочных продуктов растет рекордными темпами – почти на 325 % в 2021 году. Мы поставляем молоко, сливки, сливочное масло, сыры, творог и – новая позиция – молочная сыворотка.