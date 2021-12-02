Прямой эфир

Сливочное масло на прилавках Японии. Наша молочная продукция пользуется большим спросом

02 декабря 2021 16:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К экспорту в сфере молочного мира. Это наше сливочное масло на прилавках Японии. И фото прямиком из Токио.  

Сливочное масло на прилавках Японии. Наша молочная продукция пользуется большим спросом-1

К слову, продукция пользуется большим спросом у покупателей. Тому подтверждение – цифры. Экспорт молочных продуктов растет рекордными темпами – почти на 325 % в 2021 году. Мы поставляем молоко, сливки, сливочное масло, сыры, творог и – новая позиция – молочная сыворотка.  

Сливочное масло на прилавках Японии. Наша молочная продукция пользуется большим спросом-3

Беларусь в мире – третий экспортер масла и четвертый сыра. Сегодня около 60 стран покупают отечественную молочную продукцию, благодаря чему на нашу страну приходится 6 % мировой торговли.  

Больше новостей экономики за 2 декабря читайте здесь.  

# Экспорт # Кристина Сущеня

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 01.12.2021
01 декабря 2021 19:03

Новости экономики за 01.12.2021

Белорусам нужно успеть оплатить транспортный налог. О чём стоит помнить владельцам авто?
01 декабря 2021 18:54

Белорусам нужно успеть оплатить транспортный налог. О чём стоит помнить владельцам авто?

«Великий камень» будет сотрудничать с одной из крупнейших свободных экономических зон Кыргызстана
01 декабря 2021 18:52

«Великий камень» будет сотрудничать с одной из крупнейших свободных экономических зон Кыргызстана