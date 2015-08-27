Президент – о курсе валюты, пенсионном возрасте и льготном кредитовании во время посещения предприятия в Барановичах

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой по Брестской области. Сегодня, 27 августа, президент посетил Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение. Это крупнейший в Беларуси производитель текстиля. Такой статус предприятие получило благодаря модернизации, которую провели здесь в очень короткие сроки. И вот сегодня в объединении запущен уникальный процесс обработки тканей.

После посещения предприятия Александр Лукашенко пообщался с коллективом, ответил на волнующие людей вопросы. Разговор затронул, конечно же, самые важные на сегодня темы: льготного кредитования, курса валют, пенсионного возраста. Обо всем по порядку – в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Почти полвека на рынке и уже три сотни наименований тканей и швейных изделий. Сегодня Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение или сокращённо БПХО – уже бренд. Да и производитель текстиля в республике крупнейший. О новинках местного текстильного производства и итогах прошедшей модернизации сегодня, 27 августа, рассказывают главе государства. Разговор с самых первых минут. Причем не только о будущем БПХО, но и об эффективности использования прилегающих территорий. Каждый метр должен приносить отдачу.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Плана ни у министра, ни у губернатора по каждому метру ведущего предприятия нет.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Александр Григорьевич, по внутренним помещениям у нас есть серьезные наработки. Освободится около 70 тысяч метров квадратных. Мы планируем и готовы ехать согласно нашей дорожной карте в Пакистан – рассматривать вопросы инвестирования денег. Если мы найдем общий язык, то здесь производство еще будем расширять. Это в плюс к тому, что у нас сегодня здесь есть. То есть по внутренним у нас есть хорошая тематика. (Но это же выбрасывать нельзя) Абсолютно согласен.

Производственная мощность объединения позволяет выпускать более 60 миллионов квадратных метров тканей и тысячи тонн хлопчатобумажной пряжи. Это цифры уже дня сегодняшнего. А ведь ещё несколько лет назад кроме статуса «крупнейшего» БПХО было ещё и самым проблемным предприятием Брестской области – работало в убыток, с отрицательной рентабельностью. Реанимировать попытались с помощью масштабного технического перевооружения.

Итоги модернизации Александр Лукашенко проверяет лично, интересует каждая деталь. Президент посмотрел на работу всех цехов. Причем прошел глава государства не по подготовленному маршруту.

С экскурсией – гендиректор объединения. Сейчас о преимуществах продукции Баранавичского объединения Иван Турчак может рассказывать часами. В должности гендиректора без малого пять лет. А ведь до этого не один год сегодняшний руководитель проработал в должности директора Барановичского комбината надомного труда. Но в 2010 специализацию сменил. Вот только не просто цифры интересовали президента. Об итогах модернизации Александр Лукашенко спрашивает у работников объединения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сколько вы работаете дней?

Рабочий ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение»:

22 рабочих дня. Полностью.

Всего для переоснащения объединения была оказана поддержка почти в 130 миллиардов рублей. Всё для того, чтобы буквально за несколько лет создать совершенно новое производство с более высокой производительностью и соответствующим уровнем заработной платы.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Ширина этих тканей доходит до 3,5 метров. Выпуск подобной продукции стал возможен благодаря новым станкам и машинам. Всего же за последние годы благодаря модернизации в эксплуатацию введено 207 единиц нового оборудования.

А ведь подобная модернизация для повышения конкурентоспособности затронула далеко не одно отечественное предприятие лёгкой промышленности. За последние 10 лет активное техперевооружение проводилось, к примеру, и на Оршанском льнокомбинате. Результат есть. Впрочем, от этого зависит будущее всей этой белорусской отрасли.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Там, где идет интенсивное техническое перевооружение и где оно закончено, если в части Оршанского комбината, первую очередь мы закончили, работаем вторую, то Оршанский комбинат работает эффективно. И сегодня у него рентабельность достаточно хорошая. Он много грузит в дальнее зарубежье. Более 70% уходит именно в валютные страны. И это является тем фактором, что перевооружение дает свои результаты.

Сегодня БПХО оснащено по последнему слову техники. Современное оборудование готово выпускать ткани для любого потребителя, даже самого придирчивого. А ведь ещё в 60-ых начинали с трёх производств – прядильного, ткацкого и отделочного. Марина Смирнова в те времена пускай и не работала, но на предприятии не первый год. С начала восьмидесятых! Говорит, сравнить есть что.

Марина Смирнова, красильщик ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение»:

Оборудование современное, работаю я с компьютером. Программа запускается, я отслеживаю процесс. Товар идет шириной 3 метра. Раньше был более узкий товар. Ткацкие станки поставили новые.

Кстати, если смотреть на мировое производство хлопчатобумажных тканей, то лидерами сегодня являются Китай и Индия, на третьем месте США. Далее идут Япония и ряд стран со средним производством от 1,5 до 2 млрд метров в год. К примеру, Италия, Тайвань или Египет. Основными же экспортерами хлопчатобумажных тканей, кроме Индии и Китая, стали Пакистан, Гонконг, Тайвань и Египет.

О качестве тканей под маркой «made in Belarus» тоже знают. Конкурентам есть чему поучиться.

Информации об этом предприятии можно найти много. По одним источникам – все хорошо, по другим – не самая радужная картина. Как все обстоит на самом деле, президент и посмотрел лично. В модернизацию вложены огромные средства, налажено производство мирового уровня, но результат пока слабый. Тянут вниз кредиты. Растянуть сроки выплат – хороший вариант поддержки, и его скоро рассмотрят. Как и перспективные способы получить с этого огромного наследия Советского союза максимальную прибыль.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы помогли. Вы создали новые цеха, модернизировали часть своего производства и так далее. И вы должны прекрасно понимать, что государство не должно держать на своих плечах то или иное предприятие, в том числе и ваше. То, что у вас половина предприятия сегодня пустует, я имею в виду от того, что вам досталось от Советского союза нам, это тоже плохо. Мы договорились, что к концу будущего года вы задействуете свободные площади, цеха, создадите там швейное производство, еще что-то, чтобы дорабатывать свои ткани и продавать готовые уже изделия. Это к концу 2016 года. Вам надо набрать определенное количество людей, сегодня они есть, в том числе и швеи. Словом, перспектива у предприятия есть.

В основном белорусские, а точнее барановичские ткани идут в Россию и Казахстан. Почти в 4 раза вырос экспорт в страны ЕС. В первом полугодии нынешнего года тенденция роста экспорта сохранилась. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки товаров увеличились на более чем 11% и составили более 4 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы работаете в мире, где таких производств тысячи – малых, больших. А это значит, что будет жестокая конкуренция, страшная конкуренция. И в этой конкуренции выживет только тот, кто продает качественный и дешевый продукт. Поэтому работать надо с себестоимостью. Мне тут Комитет госконтроля докладывает, что с себестоимостью вы поработали. Но, должен вам сказать, что процентов 7-10 себестоимости, по моим подсчетам, вы еще должны убрать. Вы должны еще сокращаться. Поэтому экономисты вместе с руководителем садитесь и думайте, за счет чего будете сокращать себестоимость.

Второе – экспорт. Вы должны больше продавать за пределы страны, не упуская свой рынок. Вы, наверное, слышите мои требования к правительству, при том жестокие требования. Я не хочу повторяться. Мы не должны покупать по импорту то, что производим сами. Если есть, то это до 10 процентов. Для того чтобы мы видели импортную ткань и конкуренция какая-то была. Все остальное должно быть наше.

На производстве трудится 2200 человек. Президент сегодня ответил на все вопросы, которые волнуют сотрудников предприятия. Разговор в одном из цехов продолжался более получаса. Речь зашла о размере пенсий. К слову, на этом предприятии можно окончить трудовую карьеру и в 50, при условии наличия 20-летнего стажа.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нам пенсионный возраст давно надо было увеличить. Но вы этого не хотите. Поэтому у нас никакие пенсии фактически. У нас низкие пенсии, потому что на одного пенсионера слишком мало работающих – два человека всего, а надо четыре. Но этот вопрос мы с вами обсудим – в каждом трудовом коллективе, с каждым человеком. Мы вам раскроем все карты – куда мы идем, к чему придем. Если вы хотите, чтобы в стране было столько пенсионеров на столько работающих – ради бога, но пенсия будет меньше.

Валютные курсы – это вопрос, который волнует не только работников этого предприятия. Доллар за неделю подрос – чего ждать в ближайшем будущем?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если раньше, искренне вам говорю, меня трясло, когда я видел изменения этих курсов валют и прочее, сегодня меня волнует больше другое: удержаться бы. Наш ближайший партнер, Казахстан, по-моему, уже третий раз за последние два года обвалил, разово девальвировал свою валюту. И это страна, которая сидит на полезных ископаемых. Вы видите, что происходит в России. За последние два года в три раза обвалилась валюта. И, казалось бы, конца-края нет, но пошла какая-то там стабилизация. Сегодня уже страны не думают о том, что будет в результате того, что девальвируется валюта. Они уже не думают об этом. Они думают, как удержаться в этом бурном потоке, не остановить производство и хоть на минимум пройти этот период. Он преодолим, так все время не будет. Сколько будет тянуться это? Полгода, год? Это никто не знает. Мы отслеживаем. Разные прогнозы дают. Нам надо пройти этот год нормально. Посмотрим, что будет в конце года. Я уверен, что в следующем году мы начнем выкарабкиваться из этого положения, хотя мы не обвалились так, как другие. Да, у нас есть проблемы, но нет этого обвала. Вот этого я боюсь больше всего.

Что касается курсообразования. Вы, наверное, знаете, я еще раз хочу повторить: мы не будем искусственно сдерживать курс национальной валюты по отношению к другим валютам. И мы это не делаем. Потому что если мы начнем их сдерживать и как-то пытаться этим сдержать инфляцию, помочь чему-то и так далее, не те времена – мы опять придем к тому, что нам разово придется на 30% девальвировать валюту. Поэтому у нас введен плавающий курс давно. То, что сделали сейчас Казахстан и Россия, мы это сделали раньше, чтобы не сжечь золотовалютные резервы. Благо, немножко золото дорожает, а у нас его, наверное, тонн под 30. Дешевенькое было, цены как-то чуть-чуть начали подниматься, но еще не те, поэтому мы придерживаемся этого плавающего курса, чтобы пройти вот эти тяжелые времена.

Есть некая валатильность, движение. Вы это видите в реальном времени. Я вам клянусь, что мы ничего не делаем для того, чтобы сдерживать, или же усиливать, или ослаблять национальную валюту. Будет больше валюты – будет ниже курс. Будет высокий спрос, валюты не будет – вы знаете, что будет. Вот поэтому я и езжу и прошу: надо экспорт, экспорт, экспорт. Надо продавать, чтобы было больше в стране валюты.

Но большинство вопросов касалось все-таки социальной сферы: сроки декретного отпуска, строительство жилья, льготные кредиты на его строительство.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Льготное кредитование будет, но, прежде всего, что мы и делаем, многодетным и тем, кто служит нашему государству, которым запрещено получать какие-то доходы извне. Будет больше, значит больше дадим денег на кредитование. Но сегодня не до жиру. И если мы сохраним те объемы льготного кредитования, что есть, слава Богу. Больше будем строить арендного жилья. Стройте потихоньку, стройте потихоньку хотя бы по 10 квартир арендного жилья в Барановичах. Пока работает на предприятии человек, он может ваше жилье занимать и жить. Ушел – квартиру сдал. В этом направлении движется весь мир. Поэтому надо немножко в этом направлении приложиться.

На прощание президенту вручили эксклюзивный подарок – комплект постельного белья, изготовленного по новейшей технологии. Жест, можно сказать, символичный: предприятие уже может производить продукт самого высокого уровня.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Спасибо, буду пользоваться!