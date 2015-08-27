Макроэкономическая ситуация в России не сказалась на графике выполнения работ по возведению БелАЭС

Новости Беларуси. Макроэкономическая ситуация в России не сказалась на графике выполнения работ по возведению Белорусской АЭС. Расчеты со всеми организациями, которые заняты на сооружении станции, производятся в российских рублях. Закупка и поставка оборудования идет по графику.

Об этом заявлено во время брифинга на тему «Безопасное развитие атомной энергетики и режим нераспространения – гарантии будущего человечества», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Покупательская способность российского рубля несколько ослабла. Вместе с тем, мы оперативно рассмотрели эти вопросы, были приняты соответствующие меры, которые нам позволяют сегодня продолжать сооружение нашей атомной станции в рамках тех графиков, которые имеются в соответствии с генеральным контрактом. Препятствий сегодня по финансированию не было (по оплате выполненных работа, по оплате оборудования), их не было и нет.

Опыт Беларуси по строительству атомной электростанции изучает Казахстан. Эксперты из этой страны уже побывали на строительной площадке в Островце.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

В Казахстане уже не сегодня и не вчера идет обсуждение возможности строительства атомной электростанции. И пока на уровне изучения опыта создания атомных электростанций, месторасположения. И в связи с этим опыт Беларуси очень важен для Казахстана. Эксперты наши в разных странах бывают, изучают. Но, я думаю, очень хороший опыт белорусский.