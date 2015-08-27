Новости Беларуси. Александр Лукашенко призывает трудовые коллективы напрячься, чтобы выстоять в непростых внешнеэкономических условиях. Об этом президент заявил во время общения с трудовым коллективом Барановичского производственного хлопчатобумажного объединения.

Ситуация в мировой экономике непростая, это сказывается на Беларуси. Но эти трудности преодолимы, и уже в 2016 году можно рассчитывать на улучшение обстановки.

Александр Лукашенко отметил, что Барановичское хлопчатобумажное предприятие никогда не было обделено государственной поддержкой. Она была оказана и для модернизации предприятия, с ходом которой 27 августа ознакомился глава государства. Это позволило выпускать конкурентоспособный товар. Здесь специализируются на производстве хлопчатобумажной пряжи, тканей, а также швейных изделий.

Президент требует уделять особое внимание снижению себестоимости и увеличению экспорта. Впрочем, это актуально не только для легпрома, но и в целом для предприятий в стране. В общении с сотрудниками комбината затронули и вопросы национального валютного рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если раньше, искренне вам говорю, меня трясло, когда я видел изменения этих курсов валют и прочее, сегодня меня волнует больше другое: удержаться бы. Наш ближайший партнер, Казахстан, по-моему, уже третий раз за последние два года обвалил, разово девальвировал свою валюту. И это страна, которая сидит на полезных ископаемых. Вы видите, что происходит в России. За последние два года в три раза обвалилась валюта. И, казалось бы, конца-края нет, но пошла какая-то там стабилизация. Сегодня уже страны не думают о том, что будет в результате того, что девальвируется валюта. Они уже не думают об этом. Они думают, как удержаться в этом бурном потоке, не остановить производство и хоть на минимум пройти этот период. Он преодолим, так все время не будет. Сколько будет тянуться это? Полгода, год? Это никто не знает. Мы отслеживаем. Разные прогнозы дают. Нам надо пройти этот год нормально. Посмотрим, что будет в конце года. Я уверен, что в следующем году мы начнем выкарабкиваться из этого положения, хотя мы не обвалились так, как другие. Да, у нас есть проблемы, но нет этого обвала. Вот этого я боюсь больше всего.

Что касается курсообразования. Вы, наверное, знаете, я еще раз хочу повторить: мы не будем искусственно сдерживать курс национальной валюты по отношению к другим валютам. И мы это не делаем. Потому что если мы начнем их сдерживать и как-то пытаться этим сдержать инфляцию, помочь чему-то и так далее, не те времена – мы опять придем к тому, что нам разово придется на 30% девальвировать валюту. Поэтому у нас введен плавающий курс давно. То, что сделали сейчас Казахстан и Россия, мы это сделали раньше, чтобы не сжечь золотовалютные резервы. Благо, немножко золото дорожает, а у нас его, наверное, тонн под 30. Дешевенькое было, цены как-то чуть-чуть начали подниматься, но еще не те, поэтому мы придерживаемся этого плавающего курса, чтобы пройти вот эти тяжелые времена.

Есть некая валатильность, движение. Вы это видите в реальном времени. Я вам клянусь, что мы ничего не делаем для того, чтобы сдерживать, или же усиливать, или ослаблять национальную валюту. Будет больше валюты – будет ниже курс. Будет высокий спрос, валюты не будет – вы знаете, что будет. Вот поэтому я и езжу и прошу: надо экспорт, экспорт, экспорт. Надо продавать, чтобы было больше в стране валюты.