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Министерство торговли считает ситуацию с ценами в Беларуси контролируемой

27 августа 2015 13:16
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Новости Беларуси. Министерство торговли считает ситуацию с ценами в  Беларуси контролируемой.

В настоящий момент нет предпосылок, чтобы вводить дополнительные меры по сдерживанию аппетитов магазинов и рынков.

Вместе с тем, торговая инспекция не прекращает мониторинг объектов на предмет необоснованного завышения стоимости товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерьян Беспалый, начальник управления контроля потребительского рынка - торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:
Министерством торговли принимаются меры по контролю как на рынках, так и в торговых объектах по ценам. В настоящее время мы совместно с Министерством по налогам и сборам проводим контрольные мероприятия на четырех рынках Минска. Ситуация с ценами относительно спокойная. И мы не видим, чтобы были какие-то предпосылки для того, чтобы вводились какие-то ограничения в настоящее время.

# Экономика # Государственная политика в области ценообразования # Государственная политика # Валерьян Беспалый

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