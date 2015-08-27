Новости Беларуси. Министерство торговли считает ситуацию с ценами в Беларуси контролируемой.

В настоящий момент нет предпосылок, чтобы вводить дополнительные меры по сдерживанию аппетитов магазинов и рынков.

Вместе с тем, торговая инспекция не прекращает мониторинг объектов на предмет необоснованного завышения стоимости товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерьян Беспалый, начальник управления контроля потребительского рынка - торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

Министерством торговли принимаются меры по контролю как на рынках, так и в торговых объектах по ценам. В настоящее время мы совместно с Министерством по налогам и сборам проводим контрольные мероприятия на четырех рынках Минска. Ситуация с ценами относительно спокойная. И мы не видим, чтобы были какие-то предпосылки для того, чтобы вводились какие-то ограничения в настоящее время.