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Армия России взяла под контроль Ялту в ДНР

25 июня 2025 11:47
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Армия России взяла под контроль Ялту в ДНР-0

ВС России контролируют населенный центр Ялта в ДНР, пишет РИА Новости.

Минобороны РФ информирует, что благодаря решительным действиям бойцов подразделений группировки войск «Восток» взято под контроль село Ялта.

Также военнослужащие «Востока» поразили две механизированные бригады, штурмовой полк и полк БПЛА ВС Украины, а также бригаду морской пехоты в районах Камышевахи, Воскресенки, Шевченко, Успеновки и Сладкого. В течение суток в зоне ответственности группировки ВСУ утрачены танк, боевая бронемашина, 7 автомобилей, 3 артиллерийских орудия.

Фото: Pinterest
 

# Международная политика

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