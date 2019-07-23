Александр Лукашенко: «За 20 дней мы однозначно должны закончить уборку»

Новости Беларуси. Нынешняя страда в Беларуси будет сверхнапряженной, но результат может превзойти прошлогодний по всем культурам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С полей должны взять 9,5 млн тонн. Президент провел сегодня, 23 июля, селекторное совещание по уборочной кампании.

Задача перед аграриями стоит непростая. Дело в том, что в 2019 году работы по жатве зерновых совпали со вторым укосом трав и массовым севом пожнивных культур. Подошел также срок убирать лен и рапс. Но как бы ни было сложно, хозяйствам предстоит организовать работу по всем направлениям. Александр Лукашенко потребовал обеспечить качественную уборку урожая: все, что есть на полях, должно оказаться в закромах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уборка зерновых в этом году, как меня информируют специалисты, началась на 10 дней позже обычного. Значит, если позже началась уборка, ее следует завершить в течение двух недель – основную уборку, а за 20 дней мы однозначно должны закончить уборку.

Ставить задачу за две недели, думаю, это нереально, а 20 дней и выходить за сроки в 20 дней недопустимо. Это первая задача, которую я хотел бы довести до каждого исполнительно, прежде всего губернатора и министра.

Еще одна сложность работы по уборке зерновых – по времени накладываются на уборку второго укоса трав и массовый сев – подчеркиваю – пожнивных культур. Поэтому вторая задача, которую я хотел бы сегодня довести до всех, – это организовать работу так, чтобы мы могли (конечно, в приоритете) убрать зерновые, но параллельно, как бы ни было сложно, организовать во всех хозяйствах массовую уборку травянистых кормов. И обязательно (влаги достаточно сейчас, Господь не обделил) пожнивно, поукосно, где только возможно высевать травянистые корма для того, чтобы получить дополнительные кормовые единицы, как вы говорите.