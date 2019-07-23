Александр Лукашенко: «За 20 дней мы однозначно должны закончить уборку»
Новости Беларуси. Нынешняя страда в Беларуси будет сверхнапряженной, но результат может превзойти прошлогодний по всем культурам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С полей должны взять 9,5 млн тонн. Президент провел сегодня, 23 июля, селекторное совещание по уборочной кампании.
Задача перед аграриями стоит непростая. Дело в том, что в 2019 году работы по жатве зерновых совпали со вторым укосом трав и массовым севом пожнивных культур. Подошел также срок убирать лен и рапс. Но как бы ни было сложно, хозяйствам предстоит организовать работу по всем направлениям. Александр Лукашенко потребовал обеспечить качественную уборку урожая: все, что есть на полях, должно оказаться в закромах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уборка зерновых в этом году, как меня информируют специалисты, началась на 10 дней позже обычного. Значит, если позже началась уборка, ее следует завершить в течение двух недель – основную уборку, а за 20 дней мы однозначно должны закончить уборку.
Ставить задачу за две недели, думаю, это нереально, а 20 дней и выходить за сроки в 20 дней недопустимо. Это первая задача, которую я хотел бы довести до каждого исполнительно, прежде всего губернатора и министра.
Еще одна сложность работы по уборке зерновых – по времени накладываются на уборку второго укоса трав и массовый сев – подчеркиваю – пожнивных культур. Поэтому вторая задача, которую я хотел бы сегодня довести до всех, – это организовать работу так, чтобы мы могли (конечно, в приоритете) убрать зерновые, но параллельно, как бы ни было сложно, организовать во всех хозяйствах массовую уборку травянистых кормов. И обязательно (влаги достаточно сейчас, Господь не обделил) пожнивно, поукосно, где только возможно высевать травянистые корма для того, чтобы получить дополнительные кормовые единицы, как вы говорите.
Одновременно необходимо убирать лен. Такой сверхнапряженный график работ в период страды бывает редко. Поэтому прошу принять это к исполнению. Жесточайший контроль по льну и серьезный контроль по рапсу. Рапс – это высокодоходная культура, очень рентабельная.
Вы заметили, по России бешеная гибель пчел в связи с тем, что начали высевать в огромных количествах рапс и не вовремя обрабатывать химическими препаратами. Смотрите, чтобы у нас этого не повторилось, потому что разговор будет очень коротким.
По данным на 23 июля, аграрии собрали более 1,5 миллионов тонн зерна. В лидерах по намолоту Брестская область. Последней в жатву включилась Витебская – у нее самые низкие показатели. На данный момент зерновые и зернобобовые убраны уже на 22 % общей площади. Что касается урожайности, то в среднем в 2019 году она 32,5 центнера с гектара.