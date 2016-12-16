Президент – Госконтролю: штрафы и наказания за мелкие нарушения не должны приводить к краху предприятий

Новости Беларуси. Работать аккуратно и справедливо требует Президент от контролирующих органов. Подрывать свой авторитет нельзя. Об этом 16 декабря глава государства заявил на совещании об итогах проверки деятельности этой структуры. Ее проводила межведомственная группа под руководством генерального прокурора.

Подобное мероприятие не первое в текущем году. Главные вопросы – насколько оптимальна нынешняя схема распределения функций между госорганами и эффективно ли они выполняются. Как подчеркнул Александр Лукашенко, рациональное расходование каждого бюджетного рубля – залог безопасности нашей страны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Контролировать расходы бюджета и использование госимущества объективно необходимо. Это одна из важнейших функций государства. Но во всем надо знать не то, что меру, а надо действовать аккуратно и справедливо, по принципу «не навреди». Штрафы, допустим, за мелкие нарушения, а за любые нарушения нужно наказывать. Но наказание наказанию рознь – от замечания до крупных штрафных санкций и уголовных дел. Разница огромная. Но если мы видим ошибки, мелкие нарушения, то эти штрафы и наказания не должны приводить к краху или ликвидации предприятий, которые годами пополняли бюджет налогами. Бездумный подход в работе контролеров недопустим в принципе.

Свежий пример: «Белкоммунмаш» по технической причине не доплатил 91 копейку налогов, за что налоговые органы на несколько дней арестовали промышленному гиганту счета. В итоге предприятие понесло убытки. Встает вопрос: это в интересах государства и думали ли те люди, которые блокировали расчетный счет предприятия? И вообще, зачем вы это делали? Надо действовать по-государственному! Это касается всех контролирующих органов, а Комитета госконтроля в первую очередь. Ведь он наделен широкими полномочиями по осуществлению контрольной, фискальной, правоохранительной деятельности и финансовой разведки. Хочу сказать главное – подрывать свой авторитет органам контроля нельзя ни в коем случае. Иначе мы утратим контроль над важнейшими направлениями развития страны.