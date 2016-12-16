Азербайджанские бизнесмены в Минске оценили качество белорусских продуктов

Новости Беларуси. Бизнесмены Азербайджана приехали в Минск лично удостовериться в качестве белорусских продуктов. В Баку активно развивается сеть магазинов, которые специализируются на продаже отечественных товаров.

Разницы во вкусах зарубежные гости не ощутили. Более того, деловые круги Прикаспийского государства вместе с бизнесменами из Беларуси 16 декабря обсуждают новые направления сотрудничества в сфере продовольствия, сферы услуг, промышленности и энергетики.

В столице проходит совместный бизнес-форум. В ходе встречи стороны намерены подписать меморандум, который станет основой для заключения выгодных сделок, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы сегодня не удовлетворены в целом уровнем товарооборота, но как раз отраслевой подход шаг за шагом и будет означать, что мы к тем позициям, которые определены главами государств, будем двигаться.