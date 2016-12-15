Два автомобиля уже закончили испытания: белорусская военная техника в ОАЭ

Новости Беларуси. Уникальная белорусская техника на ближневосточном рынке. Танкотранспортеры Минского завода колесных тягачей уже с июля проходят тест-драйв в Арабских Эмиратах.

Машины были изготовлены по специальному заказу.

Именно по такому принципу сегодня работает предприятие, которому более 60 лет. Почему у техники, не знающей преград, нет аналогов в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он так и мечтал. Проводя за ватманом сутки, Борис Шапошник мечтал о том, что его машины когда-нибудь покорят мир. И вот они бороздят пустыни Ближнего Востока. Не сдаются в условиях мерзлоты Крайнего Севера. Грациозно выруливают из любого бездорожья и поражают мощью во время парада.

Андрей Степуро, работник ОАО «Минский завод колесных тягачей»:

Когда смотришь парад по телевизору, очень даже приятно. Подмечаю детали. Что-то сам ставил, делал. Гордость за свой завод, что я хотя бы какую-то маленькую толику вношу в это дело.

Минский завод колесных тягачей вырос из небольшого конструкторского бюро.

Заточенный под «оборонку», за 60 лет истории не раз заставил мир удивиться.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

В цеху, где собирают эти уникальные машины, журналисты действительно гости нечастые. К примеру, здесь сейчас идет монтаж системы питания, а также установка кабины. Уже к вечеру эта машина будет готова.

На 100% государственный, МЗКТ работает с завидным показателем рентабельности.

По итогам 2016 года объем экспорта здесь ожидается на уровне 147 миллионов долларов США.

Василий Бурьян, главный конструктор ОАО «Минский завод колесных тягачей»:

Мы не делаем машины на склад. Вся техника по заказу. Экзотический заказ, который мы серийно производим сейчас – колесные шасси 16 на 16, которые являются транспортной базой для машин «Тополь-М».

Сегодня эти богатыри экспортируют в 20 стран мира.

Один из длительных контрактов – с Арабскими Эмиратами. Сейчас там проходят тест-драйв танкотранспортеры.

Игорь Летов, генеральный директор ОАО «Минский завод колесных тягачей»:

Два тактических автомобиля закончили уже испытания (600-100 и 600-200). Они имеют положительные отзывы. Осталось дождаться, когда отзывы перерастут в контракт.

Сверхсовременное оборудование и легендарная база. Тем, что ее удалось сохранить, здесь гордятся особенно.

Борис Шапошник стал первым конструктором специальных тягачей. Его имя – эта эпоха, которая вовсе не канула в лету. Взять хотя бы МАЗ-543. Созданный в 1964, он до сих пор остается востребованным. Для автопрома – случай исключительный.