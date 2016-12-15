Два автомобиля уже закончили испытания: белорусская военная техника в ОАЭ

Новости Беларуси. Уникальная белорусская техника на ближневосточном рынке. Танкотранспортеры Минского завода колесных тягачей уже с июля проходят тест-драйв в Арабских Эмиратах.
Машины были изготовлены по специальному заказу.
Именно по такому принципу сегодня работает предприятие, которому более 60 лет. Почему у техники, не знающей преград, нет аналогов в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он так и мечтал. Проводя за ватманом сутки, Борис Шапошник мечтал о том, что его машины когда-нибудь покорят мир. И вот они бороздят пустыни Ближнего Востока. Не сдаются в условиях мерзлоты Крайнего Севера. Грациозно выруливают из любого бездорожья и поражают мощью во время парада.
Андрей Степуро, работник ОАО «Минский завод колесных тягачей»:
Когда смотришь парад по телевизору, очень даже приятно. Подмечаю детали. Что-то сам ставил, делал. Гордость за свой завод, что я хотя бы какую-то маленькую толику вношу в это дело.
Минский завод колесных тягачей вырос из небольшого конструкторского бюро.
Заточенный под «оборонку», за 60 лет истории не раз заставил мир удивиться.
Татьяна Ревизоре, СТВ:
В цеху, где собирают эти уникальные машины, журналисты действительно гости нечастые. К примеру, здесь сейчас идет монтаж системы питания, а также установка кабины. Уже к вечеру эта машина будет готова.
На 100% государственный, МЗКТ работает с завидным показателем рентабельности.
По итогам 2016 года объем экспорта здесь ожидается на уровне 147 миллионов долларов США.
Василий Бурьян, главный конструктор ОАО «Минский завод колесных тягачей»:
Мы не делаем машины на склад. Вся техника по заказу. Экзотический заказ, который мы серийно производим сейчас – колесные шасси 16 на 16, которые являются транспортной базой для машин «Тополь-М».
Сегодня эти богатыри экспортируют в 20 стран мира.
Один из длительных контрактов – с Арабскими Эмиратами. Сейчас там проходят тест-драйв танкотранспортеры.
Игорь Летов, генеральный директор ОАО «Минский завод колесных тягачей»:
Два тактических автомобиля закончили уже испытания (600-100 и 600-200). Они имеют положительные отзывы. Осталось дождаться, когда отзывы перерастут в контракт.
Сверхсовременное оборудование и легендарная база. Тем, что ее удалось сохранить, здесь гордятся особенно.
Борис Шапошник стал первым конструктором специальных тягачей. Его имя – эта эпоха, которая вовсе не канула в лету. Взять хотя бы МАЗ-543. Созданный в 1964, он до сих пор остается востребованным. Для автопрома – случай исключительный.