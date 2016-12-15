Новости экономики за 15.12.2016

Крупные магазины Минска ближайшие две недели будут работать минимум до 22.00.

Новости Беларуси. Как показывает практика, с 15 декабря белорусы начинают проводить корпоративы и активно закупаться к новогоднему столу.

Поэтому управление торговли рекомендовало продлить часы работы. До которого часа теперь можно отдыхать под звон бокалов и сколько стоит в этом году их наполнить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДО РАССВЕТА

Столичная торговля и общепит 15 декабря перешли на новогодний режим работы.

До 1 января кафе и рестораны будут работать без выходных и до 06.00.

Исключение составят трапезные в жилых домах. При этом более 70% заведений уже забронированы для праздничных корпоративов.

Минимальная цена в расчете на одного клиента в 2016 году – 50 рублей.

ЛЬНЯНОЕ ДЕЛО

Китайские инвесторы готовы финансировать переработку белорусского льна.

В Могилевской области будет создано предприятие по выпуску готовой ткани.

Таким образом, отечественный производитель сможет получать дополнительную прибыль. Сегодня конвейер позволяет изготавливать лишь сырье – льноволокно – с рентабельностью ниже 5%, что тоже имеет положительный финансовый эффект для завода.

ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ

Белорусские банки продолжат прием банкнот образца 2000 года и после 31 декабря.

Речь о выручке, которую сдают предприниматели и фирмы. Ранее был установлен срок до Нового года. Сейчас белорусы могут рассчитываться за товары и услуги купюрами старого и нового образца, а с 1 января – только 2009.

БЕЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

За отказ от распределения не лишат стипендии. Правительство упростило механизм расчета потраченных государством средств на обучение студентов.

Теперь при отказе от распределения не нужно будет возвращать расходы на стипендии, бесплатное питание и траты на содержание общежитий.

Белорусский рубль 15 декабря укрепился относительно российского и евро.

Европейская валюта подешевела чуть более чем на 1 копейку. 16 декабря по Нацбанку – 2,07.

Российская потеряла несколько пунктов. За 100 российских рублей можно купить 3 рубля и 20 копеек белорусских.