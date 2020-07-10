Новости экономики за 10.07.2020

Новости Беларуси. Как стимулировать интерес малого бизнеса к размещению денег в банках, на какой объем добычи нефти рассчитывают выйти белорусские нефтяники и кто в лидерах по объемам продаж на площадках товарной биржи? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская. ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ БЕЛОРУССКОЙ НЕФТИ ПРЕВЫШАЮТ 40 МИЛЛИОНОВ ТОНН 1 миллион 700 тысяч тонн нефти планирует добыть в 2020 году концерн «Белоруснефть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За счет бурения новых скважин – дополнительно 109 тысяч тонн. Общий же фонд по добыче «черного золота» – это 865 скважин.

До 2017 года стабильно ежегодно добывали 1 миллион 645 тысяч тонн сырья. И в последние два года рост добычи идет с шагом в 20 тысяч тонн. Извлекаемые запасы белорусской нефти сегодня превышают 40 миллионов тонн. Нацбанк предлагает ввести гарантированное возмещение банковских вкладов ИП ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ В ЛИДЕРАХ ПО ОБЪЕМАМ ПРОДАЖ НА БУТБ Продукция черной металлургии заняла первое место по объемам продаж на торгах Белорусской универсальной товарной биржи. Продали 210 тысяч тонн черных металлов и изделий из них на полмиллиарда рублей.

Таким образом, данная группа товаров стала самой востребованной у участников торгов, обеспечив 23 % товарооборота БУТБ в первом полугодии. Белорусы уплатили более 76 млн рублей подоходного налога за 2019 год ПЕРЕЛЕТ С ЖИВОТНЫМИ ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕН Национальный авиаперевозчик временно не принимает к перелетам домашних животных на чартерных рейсах. Все потому, что если за рубежом хозяин питомца внезапно заболеет и будет помещен на карантин, то содержать животное будет некому. Поэтому часть стран ввела запрет на ввоз животных.