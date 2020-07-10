Новости экономики за 10.07.2020
Новости Беларуси. Как стимулировать интерес малого бизнеса к размещению денег в банках, на какой объем добычи нефти рассчитывают выйти белорусские нефтяники и кто в лидерах по объемам продаж на площадках товарной биржи?
С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ БЕЛОРУССКОЙ НЕФТИ ПРЕВЫШАЮТ 40 МИЛЛИОНОВ ТОНН
1 миллион 700 тысяч тонн нефти планирует добыть в 2020 году концерн «Белоруснефть», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За счет бурения новых скважин – дополнительно 109 тысяч тонн. Общий же фонд по добыче «черного золота» – это 865 скважин.
До 2017 года стабильно ежегодно добывали 1 миллион 645 тысяч тонн сырья. И в последние два года рост добычи идет с шагом в 20 тысяч тонн.
Извлекаемые запасы белорусской нефти сегодня превышают 40 миллионов тонн.
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ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ В ЛИДЕРАХ ПО ОБЪЕМАМ ПРОДАЖ НА БУТБ
Продукция черной металлургии заняла первое место по объемам продаж на торгах Белорусской универсальной товарной биржи. Продали 210 тысяч тонн черных металлов и изделий из них на полмиллиарда рублей.
Таким образом, данная группа товаров стала самой востребованной у участников торгов, обеспечив 23 % товарооборота БУТБ в первом полугодии.
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ПЕРЕЛЕТ С ЖИВОТНЫМИ ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕН
Национальный авиаперевозчик временно не принимает к перелетам домашних животных на чартерных рейсах. Все потому, что если за рубежом хозяин питомца внезапно заболеет и будет помещен на карантин, то содержать животное будет некому. Поэтому часть стран ввела запрет на ввоз животных.
К слову, белорусы уже могут полететь на море в четыре страны: это Албания, Турция, Египет и Черногория. Египетские власти даже отменили плату за визу до 31 октября.