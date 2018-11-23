Александр Лукашенко принимает участие в республиканском семинаре-совещании по работе стройкомплекса страны

Новости Беларуси. Эффективность строительного комплекса страны в центре внимания Президента. Сегодня, 23 ноября, Александр Лукашенко примет участие в республиканском семинаре-совещании на эту тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что глава государства проведет пленарное заседание, на которое приглашены высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, местной вертикали власти, организаций строительной отрасли. Среди участников также помощники Президента, руководители банков, профсоюзов и общественных объединений, ректоры вузов.

На мероприятии, которое стартовало накануне с посещения ряда объектов, детально обсудят проблемные вопросы и направления совершенствования работы стройкомплекса Беларуси, перспективы его развития, а также обменяются передовым опытом. Отметим, в 2017 году в аналогичном формате уже рассматривалась работа ЖКХ, а весной 2018 года – агропромышленного комплекса.