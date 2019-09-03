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Новости экономики за 03.09.2019

03 сентября 2019 16:29
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Новости Беларуси. Какие новинки автопрома представили белорусы на выставке мировых производителей техники в Москве? Как рост числа резидентов ПВТ повлиял на количество отчислений в бюджет? Почему сокращается спрос на новые электромобили? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ БУТБ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ КИТАЙСКИЙ БИЗНЕС

Китайские компании планируют закупать через биржевые торги сырье и готовую продукцию. Потенциальных покупателей интересовали показатели биржевого товарооборота с китайскими компаниями, особенности реализации на экспорт лесоматериалов и сельхозпродукции (в первую очередь мяса говядины и птицы).

Новости экономики за 03.09.2019-1

Бизнесмены высоко оценили внедренную на БУТБ систему сопровождения биржевых сделок и контроля за их исполнением, в том числе наличие у биржи собственной арбитражной комиссии для решения хозяйственных споров.

РАСТЕТ СПРОС НА МЕДЬ В АВТОМОБИЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Благодаря электромобилям спрос на медь в автопроме вырастет на 250 %. В год понадобится почти 4 миллиона тонн по сравнению с 1 миллионом, которые ежегодно используются во всем автомобильном производстве.

Новости экономики за 03.09.2019-4

Немецкие автоконцерны ожидают, что цены на электромобили совсем скоро сравняются с их бензиновыми и дизельными аналогами, и именно это событие станет переломным моментом, который повлечет стремительный рост продаж электрических моделей. Однако пока бума на рынке не происходит. Даже наоборот, наблюдается сокращение спроса на новые электромобили.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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