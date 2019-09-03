Новости экономики за 03.09.2019
Новости Беларуси. Какие новинки автопрома представили белорусы на выставке мировых производителей техники в Москве? Как рост числа резидентов ПВТ повлиял на количество отчислений в бюджет? Почему сокращается спрос на новые электромобили? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
МАЗ представил в Москве «автобус будущего»
Резиденты ПВТ пополнили госбюджет на 142 миллиона рублей за полгода
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ БУТБ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ КИТАЙСКИЙ БИЗНЕС
Китайские компании планируют закупать через биржевые торги сырье и готовую продукцию. Потенциальных покупателей интересовали показатели биржевого товарооборота с китайскими компаниями, особенности реализации на экспорт лесоматериалов и сельхозпродукции (в первую очередь мяса говядины и птицы).
Бизнесмены высоко оценили внедренную на БУТБ систему сопровождения биржевых сделок и контроля за их исполнением, в том числе наличие у биржи собственной арбитражной комиссии для решения хозяйственных споров.
РАСТЕТ СПРОС НА МЕДЬ В АВТОМОБИЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Благодаря электромобилям спрос на медь в автопроме вырастет на 250 %. В год понадобится почти 4 миллиона тонн по сравнению с 1 миллионом, которые ежегодно используются во всем автомобильном производстве.
Немецкие автоконцерны ожидают, что цены на электромобили совсем скоро сравняются с их бензиновыми и дизельными аналогами, и именно это событие станет переломным моментом, который повлечет стремительный рост продаж электрических моделей. Однако пока бума на рынке не происходит. Даже наоборот, наблюдается сокращение спроса на новые электромобили.