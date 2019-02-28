Новости экономики за 28.02.2019

Новости Беларуси. Местные органы власти будут получать материальное стимулирование в зависимости от развития малого и среднего предпринимательства в их регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 февраля стало известно, что правительство готовит проект соответствующего нормативного правового акта.

Сейчас основная масса малого бизнеса сосредоточена в Минске и областных центрах. Чтобы изменить ситуацию, нужно, в том числе повышать заинтересованность в их развитии местных органов власти.

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В правительстве сейчас работают над проектом соответствующего документа и планируют подготовить его в самое ближайшее время.

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