Новости экономики за 28.02.2019

Новости Беларуси. Местные органы власти будут получать материальное стимулирование в зависимости от развития малого и среднего предпринимательства в их регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 февраля стало известно, что правительство готовит проект соответствующего нормативного правового акта.
Сейчас основная масса малого бизнеса сосредоточена в Минске и областных центрах. Чтобы изменить ситуацию, нужно, в том числе повышать заинтересованность в их развитии местных органов власти.
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В правительстве сейчас работают над проектом соответствующего документа и планируют подготовить его в самое ближайшее время.
НА «ГРОДНО – АЗОТ» ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ НОВЫЙ ЦЕХ
На предприятии «Гродно – Азот» 28 февраля торжественно запустили новый цех.
«Производство по новым технологиям». Новый цех по производству азотной кислоты запустили на «Гродно-Азот»
Модернизация производств сегодня ведётся и на других предприятиях нефтехимической отрасли. Новые комплексы в рамках инвестпроектов скоро появятся на «Мозырском НПЗ» и новополоцком «Нафтане».
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