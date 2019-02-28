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Новости экономики за 28.02.2019

28 февраля 2019 17:43
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Новости Беларуси. Местные органы власти будут получать материальное стимулирование в зависимости от развития малого и среднего предпринимательства в их регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  28 февраля стало известно, что правительство готовит проект соответствующего нормативного правового акта.

Новости экономики за 28.02.2019-1

Сейчас основная масса малого бизнеса сосредоточена в Минске и областных центрах. Чтобы изменить ситуацию, нужно, в том числе повышать заинтересованность в их развитии местных органов власти.

Российские эксперты отметили качество белорусской сметаны

В правительстве сейчас работают над проектом соответствующего документа и планируют подготовить его в самое ближайшее время.

НА «ГРОДНО – АЗОТ» ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ НОВЫЙ ЦЕХ

Новости экономики за 28.02.2019-4

На предприятии «Гродно – Азот» 28 февраля торжественно запустили новый цех.

«Производство по новым технологиям». Новый цех по производству азотной кислоты запустили на «Гродно-Азот»

Модернизация производств сегодня ведётся и на других предприятиях нефтехимической отрасли. Новые комплексы в рамках инвестпроектов скоро появятся на «Мозырском НПЗ» и новополоцком «Нафтане».

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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28 февраля 2019 17:42

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«Производство по новым технологиям». Новый цех по производству азотной кислоты запустили на «Гродно-Азот»
28 февраля 2019 13:59

«Производство по новым технологиям». Новый цех по производству азотной кислоты запустили на «Гродно-Азот»

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28 февраля 2019 13:40

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