Новости Беларуси. Президент Беларуси подписал указы о строительстве в Минске двух крупных спортивных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это Национальный футбольный стадион на 33 тысячи мест и бассейн.

Эти арены возведут под ключ за счет безвозмездной помощи китайских партнеров. Спортивные объекты должны построить по самым высоким мировым стандартам. После их появления наша страна сможет принимать соревнования международного уровня. Такие объекты помогут привлечь к занятиям физической культурой и спортом и всех белорусов.

Бассейн и стадион построят в Минске в самые короткие сроки. Первые соревнования пройдут там уже в 2023 году.