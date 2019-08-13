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Назван топ-3 самых популярных у белорусов электроприборов

13 августа 2019 16:49
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Новости Беларуси. Самый популярный у белорусов домашний электроприбор – телевизор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 100 семей их приходится в среднем не менее 160 штук.

Назван топ-3 самых популярных у белорусов электроприборов-1

Совсем немного – с результатом 143 единицы – телевизору уступает холодильник. Замыкает тройку компьютер. По понятным причинам в последние годы он показывает лучшую динамику роста и сейчас есть почти в каждом домохозяйстве.

А самым непопулярным гаджетом остается посудомоечная машина. Ей пока обзавелись только 3 % семей.

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# Бытовая техника # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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