Назван топ-3 самых популярных у белорусов электроприборов

Новости Беларуси. Самый популярный у белорусов домашний электроприбор – телевизор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 100 семей их приходится в среднем не менее 160 штук.

Совсем немного – с результатом 143 единицы – телевизору уступает холодильник. Замыкает тройку компьютер. По понятным причинам в последние годы он показывает лучшую динамику роста и сейчас есть почти в каждом домохозяйстве.

А самым непопулярным гаджетом остается посудомоечная машина. Ей пока обзавелись только 3 % семей.